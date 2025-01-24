شكرا لمتابعة خبر عن تمديد خدمة الأمير فيصل بن خالد بن سلطان أميراً لمنطقة الحدود الشمالية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - صدر أمر ملكي بتمديد خدمة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أميراً لمنطقة الحدود الشمالية بمرتبة وزير لمدة أربع سنوات.

‎ورفع الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة الحدود الشمالية، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بتمديد خدمة سموه أميرًا للمنطقة لمدة أربع سنوات.

‎ وأكد سموه أن هذه الثقة الغالية هي وسام شرف يدفعه لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة الوطن والمواطن، مشيرًا إلى اعتزازه الكبير بالعمل في سبيل تحقيق تطلعات القيادة الحكيمة وتعزيز التنمية في هذا الجزء العزيز من المملكة، سائلًا المولى – عزّ وجلّ – أن يديم على الوطن أمنه واستقراره وازدهاره.