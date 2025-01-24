شكرا لمتابعة خبر عن ضبط 3 أطنان من التبغ و2200 منتج منتهي الصلاحية في جدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تمكنت أمانة محافظة جدة اليوم، خلال حملة رقابية مكثفة، من ضبط موقع مخالف بحي العزيزية يحتوي على أكثر من 3 أطنان من منتجات التبغ مجهولة المصدر، بالإضافة إلى 2200 منتج منتهي الصلاحية يستخدم في خلط التبغ، إلى جانب كميات كبيرة من التبغ غير المختوم بضريبة القيمة المضافة.

وأفادت الأمانة أن الفرق الرقابية التابعة للإدارة العامة لرصد ومعالجة الظواهر السلبية، وبالتعاون مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك وإدارة السكن الجماعي وبلدية العزيزية وفريق الضبط الميداني، رصدت الموقع الذي جرى تحويله بشكل غير نظامي إلى محل تجاري وسكن للعمالة المخالفة دون وجود لوحة نظامية.

وأسفرت الحملة عن رصد مواد غذائية صالحة للاستهلاك الآدمي وثلاجات مخصصة لحفظها، حيث جرى تسليمها لجمعية خيرية للاستفادة منها، بالإضافة إلى تحريز جميع المضبوطات المخالفة وإغلاق الموقع بالكامل لعدم التزامه بالاشتراطات القانونية.

وأكدت أمانة جدة مواصلة جهودها الرقابية لرصد ومعالجة المخالفات بما يضمن سلامة المجتمع، ودعت المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي تجاوزات عبر قنوات البلاغات الرسمية.