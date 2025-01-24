شكرا لقرائتكم خبر عن الأماكن والمواعيد.. ضباب متباين الشدة على أجزاء من 5 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

أماكن انتشار الضباب

أجواء غير مستقرة

توقعات طقس الأسبوع

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس من ضباب متباين الشدة على أجزاء من 5 مناطق خلال ساعات الصباح الباكر من يوم الجمعة، تستمر حتى الساعة 8 صباحًا.وتشمل التأثيرات المصاحبة تدني مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات في بعض الأماكن، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1 – 3) كيلومترات في أماكن أخرى.المنطقة الشرقية: الجبيل والخبر والدمام والقطيف ورأس تنورة والأحساء والعديد وبقيق والخفجي والنعيرية وقرية العليا.مكة المكرمة: أضم وميسان والشفا والهدا والطائف.عسير: النماص وبلقرن وتنومة وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب.جازان: الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب.الباحة: القرى والمندق والباحة وبلجرشي وبني حسن.تشهد المنطقة الشرقية ومعظم مناطق المملكة حالة جوية غير مستقرة خلال الأيام المقبلة، ويتوقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة تشمل جميع محافظات المنطقة الشرقية.ومن المتوقع أن تتراوح كمية الأمطار بين خفيفة ومتوسطة، وقد تصل إلى غزيرة في بعض المدن مثل حفر الباطن وقرية العليا والنعيرية والخفجي، خاصة يومي الأحد والاثنين القادمين.وتشمل الحالة الجوية أيضًا محافظات الدمام والخبر والقطيف ورأس تنورة والجبيل وبقيق والأحساء، التي ستشهد أمطارًا خفيفة خلال نفس الفترة.أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريرًا بشأن توقعاته حول الحالة الجوية التي ستؤثر على معظم مناطق المملكة خلال الفترة من يوم الخميس الموافق 23 يناير وحتى يوم الاثنين الموافق 27 يناير.ويتوقع المركز هطول أمطار رعدية تتفاوت شدتها بين خفيفة ومتوسطة وغزيرة على عدد من المناطق والمحافظات، مما يستدعي أخذ الحيطة والحذر واتباع التعليمات الصادرة من الجهات المختصة.وتشهد منطقة مكة المكرمة أمطارًا رعدية تشمل محافظة الليث والقنفذة بكميات متوسطة تصل إلى غزيرة خلال يومي السبت والأحد، وذلك ضمن الفترة الممتدة من يوم الخميس الموافق 23 يناير وحتى يوم الاثنين الموافق 27 يناير، مع فترات زمنية متفرقة.