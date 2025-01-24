الامارات | «دبي للمرأة» تنظم اللقاء السنوي لموظفيها

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظّمت مؤسسة دبي للمرأة «اللقاء السنوي للموظفين 2024»، في إطار الاهتمام الذي توليه لموظفيها، ولتسليط الضوء على دورهم المؤثر في نجاحها وتحقيقها إنجازات نوعية خلال العام الماضي.

وأشادت المديرة التنفيذية للمؤسسة، نعيمة أهلي، بجهود الموظفات والموظفين الاستثنائية خلال عام 2024، التي أسهمت في تعزيز مكانة المؤسسة بوصفها واحدة من المؤسسات الحكومية الرائدة عالمياً في دعم المرأة، وتعزيز قدراتها المهنية والوظيفية، وتأهيل قيادات نسائية واعدة، تشارك بفعالية في بناء المستقبل، ومواصلة مسيرة التنمية بمختلف مساراتها، تحقيقاً لرؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

وقالت إنه برؤية ودعم وتوجيهات حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، نجحت المؤسسة في تحقيق إنجازات نوعية خلال عام 2024، امتد تأثيرها إلى النطاق العالمي، وفتحت مزيداً من الآفاق وفرص النجاح أمام المرأة، لتعزيز دورها في مختلف المجالات والقطاعات، وقيادة جهود التنمية الشاملة.

وأكدت حرص المؤسسة على خلق بيئة عمل إيجابية للموظفين، وتحفيزهم على التميز والابتكار، لمواصلة رحلة نجاحها في دعم المرأة على مدى عقدين من الزمان، من خلال مبادرات وبرامج رائدة وذات أثر مستدام، لافتة إلى أن روح الفريق الواحد، وما يتسم به الموظفون من مسؤولية وإخلاص وتفانٍ في العمل، كان المحرك الرئيس لتحقيق إنجازات نفخر ونعتز بها، وفي مقدمتها التنظيم الناجح للدورة الثالثة لمنتدى المرأة العالمي - دبي 2024، التي شارك فيها نحو 6000 شخص من أنحاء العالم.

شملت فعاليات اللقاء السنوي للموظفين استعراض أهم إنجازات المؤسسة خلال عام 2024، والتي تضمنت إطلاق مبادرات لتعزيز الصحة النفسية لدى المرأة، ودعم مشاركتها في الاقتصاد وريادة الأعمال، إضافة إلى تنظيم برامج تدريبية لصقل المهارات الوظيفية والقيادية، وذلك في إطار توجيهات سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، وحرص سموها على تعميم الاستفادة من هذه البرامج، لتشمل موظفات الدوائر الحكومية في دبي ومؤسسات القطاع شبه الحكومي والقطاع الخاص، واشتمل اللقاء السنوي أيضاً على تنظيم جلسة عصف ذهني تبادلت خلالها الموظفات الرؤى والأفكار والمقترحات لعدد من المشاريع خلال عام 2025.