جنايات مروي تصدر حكما بالسجن لمدة (20سنة) لمدان بالتعاون مع التمرد

أصدرت محكمة جنايات مروي العامة حكما بالسجن لمدة (20 سنة) في مواجهة المتهم (ح م ح) بعد ان ادانته المحكمة في الدعوى الجنائية بالرقم (1961 /2024) لمخالفته نص المواد(26-51) من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991 التعاون مع القوات المتمردة وإثارة الحرب ضد الدولة صدر الحكم في حضور محامي الدفاع وتولت النيابة العامة مروي الاتهام امام المحكمة. إعلام النيابة العامة

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