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نشرت وزارة النقل فيديو لمشروع تطوير ميناء السخنة ضمن خطة الوزارة لتطوير كافة الموانىء المصرية بهدف تحويل مصر لمركز إقليمي للنقل واللوجيستيات وتجارة الترانزيت تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

شكرا لقرائتكم خبر عن "النقل" تنشر فيديو يكشف تفاصيل مشروع تطور ميناء العين السخنة والان مع تفاصيل الخبر

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية