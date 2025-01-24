شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الجمعة 24-1-2025 فى التعاملات الأولى بالبنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء أمين الجمعة، 24 يناير 2025 06:00 ص

ينشر الخليج 365 سعر الدولار خلال التعاملات الاولى من اليوم الجمعه 24-1-2025 بالبنوك المصرية العاملة فى السوق المصرى، مسجلا فى البنك المركزي 50.22 جنيه للشراء، و50.35 للبيع، وسجل سعر الدولار بالبنك الأهلى المصرى 50.23 جنيه للشراء و50.33 جنيه للبيع. ويقدم موقع الخليج 365 خدمة متابعة لأحدث أسعار الدولار الامريكى مقابل الجنيه المصرى ،فى البنوك العامله فى السوق المصري. وسجل سعر الدولار بالبنوك المصرية كالآتى:

سعر الدولار البنك الأهلى المصرى 50.23 جنيه للشراء.

50.33 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر سعر الدولار فى بنك مصر 50.23 جنيه للشراء.

50.33 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك الإسكندرية سعر الدولار فى بنك الإسكندرية 50.27 جنيه للشراء.

50.37 جنيه للبيع. سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib 50.23 جنيه للشراء. 50.33 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك القاهرة سعر الدولار فى بنك القاهرة 50.23 جنيه للشراء. 50.33 جنيه للبيع. سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى 50.29 جنيه للشراء. 50.39جنيه للبيع.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز