دوري "أن بي ايه": فوز لافت لليكرز على سلتيكس

الرياص - اسماء السيد - لوس انجليس (الولايات المتحدة) : حقق لوس أنجليس ليكرز فوزا لافتا على بوسطن سلتيكس حامل اللقب 117 96 ضمن دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين في أول مواجهة هذا الموسم بين الفريقين العملاقين اللذين أحرزا اللقب 35 مرة بينهما.

وساهم الثلاثي أنتوني ديفيس وأوستن ريفز وليبرون جيمس في فوز ليكرز العريض بتسجيلهما 24 و23 و20 نقطة تواليا. في المقابل، كان اللاتفي كريستابس بورزينغيس أفضل مسجل في صفوف سلتيكس مع 22 نقطة في حين اكتفى نجم الفريق جايسون تايتوم ب16 نقطة فقط.

فرض ليكرز أفضليته منذ مطلع المباراة وأنهى الربع الاول متقدما بفارق مريح (34 23) قبل ان يوسع الفارق في نهاية الشوط الأول الى 19 نقطة (67 49).

وعزز ليكرز رصيده هذا الموسم مع 24 فوزا مقابل 18 خسارة ويحتل المركز الخامس في المنطقة الغربية، في حين يملك بوسطن 31 انتصارا مقابل 14 هزيمة ويحتل المركز الثاني في المنطقة الشرقية.

في المقابل، مني متصدر الغربية أوكلاهوما سيتي ثاندر بخسارته الثالثة فقط هذا الموسم بسقوطه أمام دالاس مافريكس 115 121.

ونجح مافريكس في تحقيق الفوز على الرغم من غياب نجمه السلوفيني لوكا دونتشيتش الغائب عن صفوفه منذ مطلع كانون الإول/ديسمبر لإصابة في ربلة الساق وزميله كلاي طومسون الذي يعاني من إصابة في كاحله.

كان سبنسر دينويدي أفضل مسجل في صفوف الفائز مع 28 نقطة واضاف كايري ايرفينغ 24، في حين سجل نجم ثاندر الكندي شاي جيلغيوس ألكسندر 31 نقطة ليتابع شهيته التهديفية بعد ان سجل رقما قياسيا شخصيا قبل يومين مع 54 نقطة في سلة يوتا جاز، في حين أضاف زميله جالين وليامس 33 نقطة.

إنجاز جديد ليوكيتش

وحقق النجم الصربي نيكولا يوكيتش "تريبل دبل" العشرين له هذا الموسم ليقود دنفر ناغتس الى الفوز على ساكرامنتو كينغز 132 123.

وسجل يوكيتش 35 نقطة مع 22 متابعة و17 متابعة. وبات الصربي ثاني لاعب في تاريخ الدوري الأميركي يسجل هذا المعدل في الفئات الثلاث بعد الاسطورة ويلت تشامبيلاين.

كما نجح يوكيتش في تحقيق "تريبل دبل" الرقم 150 في مسيرته ولا يتقدم عليه سوى أوسكار روبرتسون (181) وزميله راسل وستبروك (202).

أشاد به مدربه مايكل مالون معتبرا بان يوكيتش يخوض أفضل موسم له ويحقق أداء أفضل مما حققه أعوام 2021 و2022 و2024 عندما أختير أفضل لاعب في الدوري.

وقال مالون "هو أفضل موسم يخوضه وهذا يعني الكثير. انه ليس راضيا".

أما يوكيتش فقال "لم أكن أريد القيام بكل شيء بمفردي. لعبت بطريقة طبيعية وسارت الأمور بشكل جيد".

وسيكون يوكيتش أحد نجوم مباراة كل النجوم "اول ستار" المقررة في 17 شباط/فبراير المقبل.

ورفع ميلووكي باكس سلسلة انتصاراته الى 5 تواليا اثر تغلبه على ميامي هيت 125 96.

كان داميان ليلارد أفضل مسجل في صفوف باكس مع 29 نقطة بينها خمس رميات ثلاثية في حين أضاف النجم اليوناني يانيس انتيتوكونمبو 25 نقطة.

وغاب عن ميامي هيت نجمه جيمي باتلر الموقوف مباراتين من قبل ناديه بعد تأخره في ان يستقل طائرة مع فريقه بسبب خلاف حول إمكانية عملية انتقال الى ناد آخر.

وتألق النجم الفرنسي فيكتور ويمبانياما على أرضه وبين جمهوره الباريسي بقيادة فريقه سان انتونيو سبيرز الى الفوز على انديانا بايسرز 140 110 في مباراة اقيمت في بيرسي في العاصمة الفرنسية وسجل ويمبانياما 30 نقطة ونجح في 11 متابعة و6 تمريرات حاسمة.

وقال ويمبانياما "انها إحدى أكثر المباريات قربا الى قلبي. ومن ناحية الأداء أضعها من بين أفضل خمس مباريات في مسيرتي".

وأضاف "المباراة تعني الكثير بالنسبة الي، أمر جنوني رؤية جمهور مماثل. الليلة كانت مختلفة، حظينا بمؤازرة مختلفة وحاولنا استغلال الظروف لصالحنا ونجحنا في ذلك".