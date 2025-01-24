بطولة إيطاليا: نابولي للاستمرار في الصدارة من بوابة يوفنتوس وإنتر ضيفا ثقيلا على ليتشي

الرياص - اسماء السيد - روما : يبحث نابولي متصدر الدوري الإيطالي لكرة القدم عن الاستمرار في المركز الأول عندما يستقبل يوفنتوس الخامس السبت في قمة مباريات المرحلة الثانية والعشرين التي تشهد حلول ملاحقه إنتر ضيفا ثقيلا على ليتشي الأحد.

ويدخل فريق المدرب أنتونيو كونتي القمة متسلحا بمعنويات عالية إذ يمر بمرحلة زاهية بتحقيقه ستة انتصارات متتالية منذ خسارته على أرضه أمام لاتسيو 0 1 في الثامن من كانون الأول/ديسمبر الماضي ضمن المرحلة الخامسة عشرة.

ولا يعاني صاحب المركز الأول بخمسين نقطة والذي قبض على الصدارة مجددا في المرحلة التاسعة عشرة، سوى من غياب المدافع الدولي أليساندرو بونجورنو للإصابة والذي يُنتظر عودته إلى الملاعب في المرحلة الرابعة والعشرين.

ويُعوّل كونتي لإسقاط فريقه السابق لاعبا ومدربا وتحقيق الفوز السابع عشر في الدوري، على تألق الثلاثي البرازيلي دافيد نيريس الذي عوّض بطريقة مثالية نجم الفريق السابق الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا المُنتقل إلى باريس سان جرمان الفرنسي في سوق الانتقالات الشتوي الحالي، إضافة إلى الاسكتلندي سكوت ماكتوميناي والبلجيكي روميلو لوكاكو.

وساهم نيريس منذ انتزاعه مركزا أساسيا في تشكيلة بطل الموسم قبل الماضي، بتسجيل أربعة أهداف في المباريات الست الأخيرة بالدوري، محرزا هدفا واحدا ومقدما ثلاث تمريرات حاسمة، فيما ساهم لوكاكو بـ14 هدفا (ثمانية أهداف مع ست تمريرات حاسمة) وماكتوميناي بثمانية (خمسة أهداف وثلاث تمريرات حاسمة) في الدوري حتى الآن، علما أن البلجيكي والاسكتلندي قادا الفريق للعودة بالنقاط الثلاث من ميدان أتالانتا في قمة المرحلة الماضية 3 2 بتسجيلهما هدفين إلى جانب هدف ماتيو بوليتانو.

وقال كونتي قبيل مواجهة فريقه السابق "علينا أن نواصل ما بدأناه. لا يمكننا السماح لأنفسنا بالتفكير بأننا نقترب من النهاية بعد ستة أشهر فقط من بداية الموسم. علينا الانتظار والاستمرار في هذه الرحلة ونأمل أن تستمر لأطول فترة ممكنة".

وتابع "لم يخسر يوفنتوس في 21 مباراة. لم ينجح أي فريق بالتغلب عليه، لذا فإن كل هذه التعليقات ليست صحيحة تماما (انتقادات حول تعادله 13 مرة في 21 مباراة). كان من الممكن أن تتحوّل العديد من هذه التعادلات إلى انتصارات، وهو ما خلق هذه الفجوة. دعونا لا ننسى أننا كنا متأخرين بفارق 18 إلى 20 نقطة عن يوفنتوس العام الماضي".

إنتر للاستمرار في المطاردة

وأكمل "إنهم فريق يضم لاعبين أقوياء وفي العام الماضي حصدوا الكثير من النقاط وكانوا قريبين من الصدارة. حظيوا بفترة انتقالات ممتازة ويخوضون دوري أبطال أوروبا. هم ناد كبير مثل ناديي ميلانو، ويجب أن يكون لديك دائما الكثير من الاحترام لهم".

بدوره، يحتل يوفنتوس المركز الخامس برصيد 37 نقطة وبفارق 13 نقطة عن نابولي، ورغم أنه لم يخسر بعد في الدوري، لكنه أضاع 26 نقطة بتعادله في 13 مباراة من أصل 21.

ويستمر غياب المدافع البرازيلي غليسون بريمر والمهاجم البولندي أركاديوش ميليك عن تشكيلة فريق المدرب تياغو موتا الذي فشل بالعودة من مواجهة كلوب بروج البلجيكي الثلاثاء في الجولة السابعة قبل الأخيرة من المجموعة الموحدة لدوري أبطال بأكثر من تعادل سلبي، رافعا بذلك رصيده إلى 12 نقطة في المركز السابع عشر.

من ناحيته، يتطلع إنتر الوصيف برصيد 47 نقطة والذي يملك مباراة مؤجلة أمام فيورنتينا، إلى تحقيق فوزه الخامس عشر في الدوري والثامن في آخر تسع مباريات، من بوابة ليتشي السابع عشر في الترتيب بعشرين نقطة.

ولا تبدو مهمة فريق المدرب سيموني إنزاغي صعبة، علما أنه لم يخسر سوى ثلاث مباريات هذا الموسم، مرتين أمام جاره ميلان في الدوري والكأس السوبر محليا، إضافة إلى خسارة أوروبية أمام بطل ألمانيا باير ليفركوزن ضمن دوري الأبطال حيث يحتل المركز الرابع في المجموعة الموحدة برصيد 16 نقطة.

وضمن إنتر على الأقل خوض الملحق المؤهل إلى ثمن نهائي دوري الأبطال بفوزه على مضيفه سبارتا براغ التشيكي الأربعاء 1 0 بهدف نجمه الأرجنتيني لاوتارو مارتينيس، قبل استضافة موناكو الفرنسي في الجولة الثامنة والأخيرة.

وقال إنزاعي بعد انتصار الأربعاء "وصلنا إلى هنا بعد تقديم عروض رائعة. نحتاج إلى نقطة أخرى إضافية ومصيرنا بين أيدينا. لا يعني ذلك اعتبار الأمر مفروغا منه بأي حال من الأحوال. أنا راض جدا عن كيفية تركيزنا، لاسيما مع روزنامة مزدحمة بالمباريات، وهنأت اللاعبين".