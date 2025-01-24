شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة فيصل: تشرفت بتمثيل المنتخب الأولمبي.. وهذا الهدف الأفضل بمسيرتى والان مع تفاصيل الخبر

كشف أسامة فيصل، مهاجم الزمالك السابق والبنك الأهلي، كواليس رحيله عن نادي الزمالك، على هامش استضافته فى برنامج كابيتانو مصر المذاع عبر قناة أون تايم سبورت.

وقال أسامة فيصل: "الأجواء جيدة وبرنامج مميز للمواهب ورأيت مواهب كثيرة ممكن تفيد المنتخب، على أيامي لم تكن هناك تلك البرامج، لا أحب موضوع إنى اتظلمت في الزمالك، لكن لم أحصل على حقي، وقلت لحسين لبيب إنني أرفض الخروج من النادي لكنه قال لي لو ما روحتش نادي (كذا) هنزلك ناشئين، لذلك انتقلت للبنك الأهلي ووجدت التعامل هناك مختلفا، والنادي قرر تمديد إعارتي وربنا كرمني".

وأضاف: "تشرفت باللعب مع المنتخب الأولمبي، من بعد بطولة أفريقيا، ميكالي قال لنا لن نذهب إلى باريس لتقديم أداء مشرف وهدفنا ميدالية، عملنا اللي علينا أمام المغرب، كانت أمور بسيطة أمام فرنسا تضعنا في النهائي، والنني وزيزو ساعدونا بالخبرات وكان هدفنا الفوز في كل مباراة".

وواصل: "قبل انضمامي للمنتخب الأول حسام حسن تحدث معي وقال لي أنا جايبك عشان أنت لاعب كويس، كل اللاعبين الكبار تحدثوا معي وحفذوني، وحسام حسن قال لي أنا شايف فيك لاعب كويس".

واختتم: "هدفي مع الزمالك في الطلائع هو الأفضل، وميكالي وحسام حسن وطارق مصطفى أكثر المدربين الذين أثروا في مسيرتي، وأشكر طارق مصطفى لأنه طور مستواى".

وتشهد حلقة اليوم مواجهة قوية بين فريقي أحمد رفعت بقيادة أحمد حسن، وإيهاب جلال بقيادة عصام الحضري.

ودعت الشركة المتحدة للرياضة كل المواهب من كل محافظات مصر لإظهار هذه المواهب في الموسم الثالث من كابيتانو مصر، والذى سيكون رحلة جديدة لاكتشاف أبطال المستقبل.

ونجح برنامج "كابيتانو مصر" خلال أول موسمين في إظهار مواهب قوية في كرة القدم والتي تنافست عليه الأندية لضمها بعد المستوى المميز الذى قدموه في حلقات البرنامج.

وحقق برنامج "كابيتانو مصر" نجاحا كبيرا منذ انطلاقه، حيث استطاع فى مواسمه السابقة استقطاب والكشف عن العديد من المواهب الواعدة، كما حظى باهتمام كبير من الجمهور والمجتمع الرياضي، ما يعكس الثقة المتزايدة فى إمكانيات الشباب المصرى وقدرته على تحقيق التميز فى مختلف المجالات الرياضية.