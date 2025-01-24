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دخول 300 شاحنة مساعدات إلى غزة عن طريق معبر رفح البري

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واس - القاهرة 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن دخول 300 شاحنة مساعدات إلى غزة عن طريق معبر رفح البري والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دخلت اليوم 300 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة من بينها 22 شاحنة وقود عن طريق معبر رفح البري.
وأوضح مصدر مسؤول بمعبر رفح البري، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن شاحنات المساعدات دخلت إلى القطاع عبر منفذي العوجة وكرم أبو سالم جنوب شرق القطاع.
معبر رفح - رويترز (أرشيفية)

شاحنات المساعدات

وأشار إلى أن إجمالي عدد الشاحنات التي دخلت القطاع خلال الأيام الماضية بلغت 1400 شاحنة من بينها 70 شاحنة وقود وغاز.
معبر رفح البري - رويترز
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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