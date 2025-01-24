شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا المالية والاقتصاد يبحثان مجالات التعاون مع قيادات "مورجان ستانلي" والان نبدء بالتفاصيل

تطورات الاقتصاد العالمي

الدمام - شريف احمد - اجتمع وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، ووزير الاقتصاد والتخطيط فيصل بن فاضل الإبراهيم، مع الرئيس التنفيذي ورئيس منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا اللاتينية وكندا في شركة مورجان ستانلي إنترناشيونال كلير وودمان.وذلك على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي 2025 المقام حاليًا في مدينة دافوس بسويسرا.وجرى خلال الاجتماع مناقشة التطورات في المشهد الاقتصادي والاستثماري العالمي، ومجالات التعاون المشترك .حضر الاجتماع، الرئيس التنفيذي لشركة مورجان ستانلي في المملكة عبدالعزيز العجاجي.