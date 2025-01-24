الاقتصاد

وزيرا المالية والاقتصاد يبحثان مجالات التعاون مع قيادات "مورجان ستانلي"

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واس- دافوس 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - اجتمع وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، ووزير الاقتصاد والتخطيط فيصل بن فاضل الإبراهيم، مع الرئيس التنفيذي ورئيس منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا اللاتينية وكندا في شركة مورجان ستانلي إنترناشيونال كلير وودمان.
وذلك على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي 2025 المقام حاليًا في مدينة دافوس بسويسرا.

تطورات الاقتصاد العالمي

وجرى خلال الاجتماع مناقشة التطورات في المشهد الاقتصادي والاستثماري العالمي، ومجالات التعاون المشترك .
حضر الاجتماع، الرئيس التنفيذي لشركة مورجان ستانلي في المملكة عبدالعزيز العجاجي.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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