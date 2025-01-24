الامارات | القرية العالمية تستضيف فرقة ميامي 9 فبراير المقبل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت القرية العالمية في دبي استضافتها فرقة ميامي الشهيرة على خشبة المسرح الرئيس، يوم الأحد التاسع من فبراير المقبل، بدعم من «روتانا»، في أمسية غنائية مميزة، حيث سيقدم أعضاء الفرقة أداءً استثنائياً يغمرون به الأرجاء طاقةً، ويبهرون به الجمهور بأنغام تجمع بين الموسيقى الخليجية وموسيقى البوب.

ويُعرف عن فرقة ميامي، التي تأسست في تسعينات القرن الماضي، تقديمها لوناً موسيقياً مختلفاً أحدثت من خلاله ثورةً في عالم الموسيقى الخليجية، حيث مزجت بين أنغام وأصوات مختلفة، لاقت من خلالها استحسان الجمهور في جميع أنحاء العالم، وواصلت الفرقة طوال العقود الثلاثة الماضية نجاحاتها، واكتسبت المزيد من الشعبية في العالم العربي، بفضل أدائها الحماسي وأغنياتها الخالدة في الذاكرة، وسيصدح المُطربان خالد الرندي ومشعل ليلي بمجموعة من أشهر الأغاني التاريخية للفرقة، من بينها «صبوحة» و«شيلوها شيلة» ضمن مجموعة من الأغاني التي بقيت محفورةً في وجدان عشاق الموسيقى جيلاً بعد جيل.

من الجدير بالذكر أن حضور الحفل مشمول في تذكرة دخول القرية العالمية، التي يمكن شراؤها عبر الموقع الإلكتروني، أو من خلال التطبيق، أو من شبابيك التذاكر الموجودة عند بوابات دخول القرية العالمية.