الامارات | «إميليا بيريز» إلى «الأوسكار» متسلحاً بـ 13 ترشيحاً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تصدر فيلم «إميليا بيريز»، للمخرج الفرنسي جاك أوديار، أمس، السباق نحو الأوسكار مع 13 ترشيحاً، ليصبح العمل غير الناطق باللغة الإنجليزية الأكثر حصداً للترشيحات في تاريخ هذه المكافآت السينمائية العريقة.

وتخطى الفيلم الغنائي بذلك فيلمَي «كراوتشينغ تايغر، هيدن دراغون» (2000) و«روما» (2018) اللذين كانا يحملان الرقم القياسي السابق مع 10 ترشيحات لكل منهما.