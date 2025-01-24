إطلالة لافتة لـ دارين حمزة في Joy Awards وهذه تفاصيلها

ميرنا وليد - بيروت - تألقت الممثلة اللبنانية دارين حمزة في حفل صناع الترفيه Joy Awards بإطلالة جمعت فيها بين النعومة والأنوثة اذ اختارت فستاناً باللون البرتقالي الداكن أو الـ "بريك" وتميز بقصة مختلفة عند منطقة الصدر وهو من تصميم إيلي عواد أما الشعر فتركته منسدلا على كتفيها ومموجاً بطريقة ناعمة والمكياج اختارته ناعماً وبدت جميلة للغاية.



واستكملت اللوك بالمجوهرات الماسية لاضافة لمسة من الفخامة على الاطلالة وشاركت دارين العديد من الصور والفيديوهات لها على صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي استعرضت فيها جمالها اللافت في تلك الليلة.