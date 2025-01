شكرا لقرائتكم خبر عن قاض فيدرالي يمنع مؤقتا تنفيذ أمر ترامب بإنهاء حق المواطنة بالولادة والان نبدء بالتفاصيل

حقوق المهاجرين

الدمام - شريف احمد - منع قاض فيدرالي اليوم الخميس مؤقتا تطبيق الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب والذي ينهي الضمان الدستوري للمواطنة بالولادة بغض النظر عن وضع الهجرة للوالدين.وأصدر القاضي جون سي كوجينور حكما في القضية التي رفعتها ولايات واشنطن وأريزونا وإلينوي وأوريجون، والتي تقول إن التعديل الرابع عشر وقانون السوابق القضائية للمحكمة العليا قد عززا حق المواطنة بالولادة. للتفاصيل | This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum) https://twitter.com/alyaum/status/1882499153306984569?ref_src=twsrc%5Etfwوهذه القضية هي واحدة من خمس دعاوى قضائية رفعتها 22 ولاية وعدد من جماعات حقوق المهاجرين في جميع أنحاء البلاد.