يهاجم السيدات وينتشر سريعا.. ما هو أخطر أنواع سرطانات الثدي؟

القاهرة - سمر حسين - صحة

سرطان الثدي هو شبح يهدد السيدات حول العالم، على اختلاف أعمارهن، فالكثير من التغيرات الطارئة التي تحدث للخلايا قد تتسبب في إصابة السيدات بسرطان الثدي، ما يتطلب منهن قطع رحلة علاج طويلة حتى الشفاء منه.

ما هو أخطر أنواع سرطانات الثدي؟

وفقا للدكتور خالد محمد عبدالوهاب، استشاري جراحات أورام الثدي، فان سرطان الثدي الالتهابي أحد أخطر أشكال سرطان الثدي، والذي يسبب تورم الثدي وحدوث تغيرات جلدية، إذ يحدث عند تشكل كتلة من الخلايا في نسيج الثدي، وتنفصل الخلايا عن المكان الذي بدأت فيه بالنمو وتنتقل إلى الأوعية اللمفاوية في الجلد، وقد تسد الأوعية وتسبب تورم الجلد على الثدي.

ويمكن لسرطان الثدي الالتهابي التنقل من الأنسجة القريبة وربما إلى العُقَد اللمفية القريبة.

أعراض سرطان الثدي الالتهابي

تأتي أعراض سرطان الثدي الالتهابي عادةً كما يلي:

تغير سريع في مظهر أحد الثديين، على مدار عدة أسابيع.

زيادة سُمك أحد الثديين أو ثقله أو تورمه.

تغيرات في لون الجلد، ويظهر الثدي بلون أحمر أو أرجواني أو وردي.

دفء غير معتاد في الثدي المصاب.

وجود تنقير أو نتوءات على جلد الثدي المصاب، تشبه قشرة البرتقال.

ضعف أو ألم أو وجع.

تضخم العُقَد اللمفية تحت الذراع، فوق عظم الترقوة أو أسفل عظم الترقوة.

تصبح الحلمات مسطحة أو متجهة إلى الداخل في الثدي المصاب.

طرق الوقاية من سرطان الثدي الالتهابي

- تجنب شرب الكحول

الامتناع عن تناول المشروبات الكحولية، يقي من خطر الإصابة بسرطان الثدي.

- ممارسة الرياضة

لابد من ممارسة التمارين الرياضية لمدة 30 دقيقة على الأقل معظم أيام الأسبوع.

- الحد من العلاج الهرموني في أثناء انقطاع الطمث

العلاج الهرموني المركَّب أحد عوامل خطر الإصابة بسرطان الثدي، لذا من الضروري سؤال اختصاصي الرعاية الصحية بشأن العلاج الهرموني.

- الحفاظ على الوزن الصحي

لابد من الحفاظ على الوزن الصحي، سواء من خلال إنقاص الوزن أو ثباته، وذلك عبر الخضوع لنظام غذائي صحي وممارسة التمارين الرياضية.