وزير الخارجية يصل إلى سوريا في زيارة رسمية

وصل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، إلى دمشق، اليوم، في زيارة رسمية إلى سوريا.

ومن المقرر أن يلتقي سمو الوزير خلال الزيارة، بقائد الإدارة السورية الجديدة السيد أحمد الشرع.