ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من وزير الخارجية الأمريكي



تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله -، اتصالًا هاتفيًا من وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية السيد ماركو روبيو. واستعرض الجانبان خلال الاتصال، العلاقات الثنائية بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية ومجالات التعاون المشترك وسبل تطويرها، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، كما جرت مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

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