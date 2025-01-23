وزير الخارجية يصل إلى لبنان

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محمد بن مسعود - الدمام - وصل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان مساء اليوم، إلى لبنان حيث من المتوقع أن يلتقي الرئيس اللبناني جوزيف عون ورئيس الوزراء المكلف نواف سلام.

وكان الأمير فيصل بن فرحان قد أكد خلال حديثه في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس أن السعودية تعتبر انتخاب رئيس لبناني بعد فراغ دام أكثر من عامين شيئًا إيجابيًا للغاية.

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