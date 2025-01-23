شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضا 0.1% اليوم الخميس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي، تاسي، تعاملات اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع على انخفاض بنسبة 0.1%، عند 12354 نقطة.

ووفقا لبيانات تداول السعودية، بلغت القيمة المتداولة اليوم نحو، 6.674 مليار ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 252.296 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو، 10.307 تريليون ريال. ارتفاع أسهم 112 شركة ارتفعت أسهم 112 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 114، من بين 249 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.

وكانت أسهم شركات، الموسى، وأسمنت الجوف، وأسمنت الشمالية، وثمار، ونايس ون، الأكثر ارتفاعا.

وبحسب تداول، كانت أسهم شركات، الإعادة السعودية، ومسك، والمملكة، وعلم، والبلاد، الأكثر انخفاضا. السوق الموازية أغلق مؤشر السوق الموازية، نمو، اليوم، على انخفاض بنسبة 0.5%، عند 30846 نقطة، وبتداولات بلغت، 47.6 مليون ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 4 ملايين سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو، 58.083 مليون ريال.

وارتفعت أسهم 32 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 49، من بين 108 شركات مدرجة في السوق الموازية.