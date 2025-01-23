شكرا لقرائتكم خبر عن "هيئة الحرمين" تحذر ضيوف الرحمن من وسائل النقل غير المرخصة والان نبدء بالتفاصيل

تجربة تنقل مريحة

الدمام - شريف احمد - حذرت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ضيوف الرحمن من استخدام وسائل النقل غير المرخصة خلال تنقلاتهم أثناء أداء مناسك العمرة والزيارة، مؤكدة أن الالتزام باستخدام الوسائل المصرح بها يضمن الراحة والأمان ويجنب الوقوع في أي مشكلات قانونية أو مخاطر أمنية.وشددت الهيئة على ضرورة اختيار وسائل النقل العامة الموثوقة، مثل الحافلات وسيارات الأجرة المعتمدة، التي تحمل لافتات واضحة باسم السائق والمؤسسة المشغلة لها، وتخضع لرقابة صارمة من الجهات المختصة.وأوصت أيضاً باستخدام التطبيقات الذكية التي تتيح طلب سيارات الأجرة بشكل آمن وشفاف، حيث يمكن للزوار الاطلاع على سجل تقييمات السائقين لضمان جودة الخدمة.وأكدت الهيئة على أهمية استخدام وسائل الدفع الإلكتروني بدلاً من النقدي، لما له من دور في تعزيز مستويات الأمان وتقليل المخاطر أثناء التنقل.كما شددت على أن هذه الإجراءات تهدف إلى توفير تجربة تنقل مريحة وآمنة لضيوف الرحمن.ودعت الهيئة جميع الزوار إلى التعاون مع الجهات المعنية واتباع التعليمات الصادرة لضمان السلامة والأمان أثناء أداء المناسك، مؤكدة أن الالتزام بالإرشادات يسهم في تحقيق بيئة تنقل آمنة ومريحة للجميع.