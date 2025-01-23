وزير الصناعة والثروة المعدنية يبحث الفرص المشتركة في صناعات الطيران والسيارات والأدوية مع شركات عالمية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

عقد معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، سلسلة لقاءات ثنائية مع عددٍ من رؤساء الشركات العالمية على هامش مشاركة معاليه ضمن وفد المملكة في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي، بحث خلالها الفرص المشتركة في قطاعات صناعية متقدمة تشمل الطيران، والسيارات، والأدوية، واللقاحات، والصناعات الكيميائية، إلى جانب الفرص الواعدة في قطاع التعدين السعودي.

وجرى خلال الاجتماعات استعراض، أبرز القطاعات الصناعية الواعدة التي تركّز على تطويرها الإستراتيجية الوطنية للصناعة، وحوافز المملكة وممكّناتها؛ لتعزيز جاذبية بيئة الاستثمار الصناعي، كما تم مناقشة فرص نقل المعرفة والابتكار في صناعات التقنية الحيوية واللقاحات، والسيارات الكهربائية، بما يتماشى مع خطط المملكة الطموحة إلى أن تصبح مركزًا محوريًا في عددٍ من الصناعات الإستراتيجية المتقدمة.

وتضمنت لقاءات الوزير الخريّف على هامش الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي؛ الاجتماع مع الرئيس التنفيذي لشركة “رويال فيليبس”، ونائب الرئيس في شركة “فايزر-Pfizer” الدولية الرائدة في تصنيع الأدوية، والرئيس التنفيذي لشركة “إينرايد” لصناعة السيارات، ورئيس شركة “تيك ريسورسز” التعدينية، إضافة إلى الرئيس التنفيذي لشركة “UPL” الهندية، ورئيس شركة “هانيويل” البارزة في تصنيع أنظمة الطيران.

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