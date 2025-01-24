شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الجمعة 24-1-2025.. عيار 21 بدون مصنعية بـ3790 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

ننشر آخر التطورات في سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر، في ظل تغيرات مستمرة في سعر البيع للمستهلكين، وذلك على خلفية تحرك سعر الذهب في السوق المصري، حيث سجل عيار 21 مبلغ 3790 جنيها.



أسعار الذهب في مصر

عيار 24 يسجل 4331 جنيها.

عيار 21 يسجل 3790 جنيها.

عيار 18 يسجل 3248 جنيها.

عيار 14 يسجل 2526 جنيها.

الجنيه الذهب 30320 جنيها

ومن المتوقع أن تستقر أسعار الذهب خلال الفترة القادمة معتمدا على استقرار حركة سعر الصرف في البنوك، بينما قد تكون التغيرات معتمدة على تغيرات سعر صرف الدولار مقابل الجنيه.

وتراجع سعر أونصة الذهب العالمي اليوم بنسبة 0.3% ليسجل أدنى مستوى عند 2746 دولارا للأونصة بعد أن افتتح تداولات اليوم عند 2755 دولارا للأونصة ويتداول سعر الذهب حالياً عند 2747 دولارا للأونصة.