شكرا لمتابعة خبر عن بيع المواشي بالوزن في المملكة: خبراء يكشفون الفوائد والمخاوف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة في السعودية عن بدء تطبيق آليات ومعايير بيع المواشي الحية بالأوزان، باستخدام الموازين في أسواق النفع العام، اعتبارًا من الأول من محرم 1447هـ.

وتهدف هذه الخطوة إلى تحقيق العدالة في عملية البيع وضمان حقوق كل من المنتجين والمستهلكين.

وأوضح المهندس محمد العبداللطيف، وكيل الوزارة المساعد للمنشآت والخدمات الزراعية المساندة، أن الوزارة وضعت الآليات المنظمة لبيع المواشي عن طريق الأوزان، مؤكدًا أن هذه الإجراءات جاءت لتنظيم عملية تداولها وبيعها بما يعود بالفائدة على قطاع الثروة الحيوانية في المملكة.

ومن جانبه، أبدى المختص في الثروة الحيوانية صقر الرويلي، مخاوفه من التأثير السلبي لهذا القرار على المستهلك، مشيرًا إلى أن ارتفاع تكاليف الأعلاف والشحن سيؤدي إلى زيادة أسعار المواشي.

كما أضاف أن بعض الممارسات مثل التلاعب بوزن المواشي من خلال إطعامها الأعلاف والماء قبل الوزن قد تؤدي إلى مشكلات تتعلق بالشفافية.

وفي المقابل، رحب الخبير سعود الهفتاء بالقرار، موضحًا أن هذه الخطوة ممتازة لتنظيم السوق وتنمية الثروة الحيوانية، داعيًا إلى تطبيق آلية البيع بالوزن على الأعلاف الخضراء لتحقيق عدالة أكبر في السوق.

وفي سياق متصل؛ أشار الخبير الاقتصادي ناصر القرعاوي إلى أن القرار يمثل بداية لتنظيم سوق الماشية في المملكة، مؤكداً أهمية توطين هذا القطاع لتقليل سيطرة الأجانب وتحقيق فوائد اقتصادية للسعوديين العاملين في المجال.

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