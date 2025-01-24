شكرا لقرائتكم خبر عن اليابان ترفع أسعار الفائدة إلي 0.5% في اجتماع دام ليومين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر بنك اليابان المركزي رفع معدلات الفائدة الرئيسية اليوم الجمعة، في خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع، مما يعكس تفاؤله المتزايد بأن الأجور ستستمر في الارتفاع وتبقي التضخم مستدامًا حول هدفه البالغ 2%.

ورفع أويدا وزملاؤه أعضاء مجلس البنك المركزي سعر الفائدة على الإقراض لليلة واحدة بمقدار ربع نقطة مئوية ليصل إلى 0.5 بالمئة وهو أعلى مستوى منذ 17 عامًا، في ختام اجتماع استمر يومين، وذلك وفقًا لبيان صادر عن البنك المركزي.

وجاء قرار رفع الفائدة بأغلبية 8 أصوات مقابل صوت واحد، وعارض عضو مجلس الإدارة تويواكي ناكامورا القرار. كما جاء متوافقًا مع توقعات السوق.