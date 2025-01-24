شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تنظم سوق اليوم الواحد فى مدينة نصر وحلوان والأميرية والان مع تفاصيل الخبر

تنظم محافظة القاهرة سوق اليوم الواحد، اليوم الجمعة، بجوار مسجد آل رشدان بمدينة نصر، وكذلك سيتم تنظيم سوق آخر فى حلوان بمنطقة ركن فاروق، ووسوق ثالث فى حى الأميرية، ويستمر السوق من الساعة 8 صباحا حتى 8 مساءا، بتخفيضات تبدأ من 20%.

و يأتى ذلك ضمن خطة المحافظة بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية لتوفير السلع الغذائية عالية الجودة بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق بـ20 %.

أماكن سوق اليوم الواحد بالقاهرة ومواعيدها

فى الجمالية بشارع المنصورية بالقرب من مركز شباب الجمالية ويعمل كل يوم أحد.

فى مدينة نصر بجوار مسجد آل رشدان بمدينة نصر ويعمل يوم الجمعة.

فى حلوان بمنطقة ركن فاروق يعمل يوم الجمعة.

أمام قصر طوسون بحى روض الفرج كل يوم خميس.

بجوار حى الزيتون كل يوم ثلاثاء.

فى حى الأميرية يعمل يوم الجمعة.

ويعمل سوق عين شمس يوم السبت من كل أسبوع، بجوار سنترال عين شمس ليخدم منطقتى المرج وعين شمس.