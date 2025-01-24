أستراليا المفتوحة: زفيريف الى النهائي بعد انسحاب ديوكوفيتش بداعي الإصابة

الرياص - اسماء السيد - ملبورن : بلغ الألماني ألكسندر زفيريف المصنف ثانيا المباراة النهائية لبطولة أستراليا المفتوحة في كرة المضرب، أولى البطولات الأربع الكبرى بعد انسحاب منافسه الصربي نوفاك ديوكوفيتش بداعي الإصابة في نهاية المجموعة الأولى عندما كان الأول متقدما بنتيجة 7 6 (7 5) الجمعة.

ويلتقي زفيريف في النهائي الفائز في مباراة الإيطالي يانيك سينر المصنف أول وحامل اللقب والأميركي بن شيلتون اللذين يتواجهان لاحقا.

وظل التعادل قائما في المجموعة الأولى الماراتونية التي استمرت ساعة و20 دقيقة حتى حسمها الالماني بجولة فاصلة بصعوبة 7 5 وسط منافسة حامية قبل ان يتوجه الصربي نحوه معلنا انسحابه.

وكشف ديوكوفيتش (37 عاما) الذي كان يمني النفس بإحرازه لقبه الخامس والعشرين في الغراند سلام والانفراد بالرقم القياسي في الفئتين (رجال وسيدات) في مؤتمر صحافي بعد المباراة بأنه يعاني من "تمزق عضلي" في فخذه الأيسر.

وقال ديوكوفيتش "فعلت كل ما في وسعي من أجل ادارة التمزق العضلي الذي كنت أعاني منه" في اشارة الى إصابته خلال مباراة الدور ربع النهائي ضد الإسباني كارلوس ألكاراس وكشف حينها بأنه قلق من طبيعة هذه الاصابة.

وأضاف "الدواء والعناية والضمادة التي وضعتها ساعدت بعض الشي لكن في نهاية المجموعة الأولى بدأت أشعر بوجع يكبر تدريجيا وكان من الصعب الاستمرار".

واضاف "النهاية حزينة لكنني حاولت".

وعن امكانية مشاركته في البطولة الاسترالية العام المقبل قال "ثمة فرصة. يجب ان أرى كيف سيسير الموسم. على العموم، أود المجيء الى أستراليا واللعب هنا حيث حققت أفضل نجاحاتي وبالتالي اذا كنت في حالة بدنية جيدة، لا أرى أي سبب لعدم عودتي العام المقبل".