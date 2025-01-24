شكرا لقرائتكم خبر عن بنهاية التداولات.. الأسهم الأوروبية تصعد إلى مستوى غير مسبوق والان نبدء بالتفاصيل

حركة المؤشرات

الدمام - شريف احمد - صعدت الأسهم الأوروبية إلى مستوى غير مسبوق اليوم الجمعة، -نهاية أسبوع التداولات-، بدعم من أسهم السلع الشخصية والمنزلية.وارتفع المؤشر "ستوكس 600 الأوروبي" 0.4%، بعد أن حقق أعلى مستوى على الإطلاق في ختام الجلسة الماضية.وارتفع المؤشر الفرعي لأسهم شركات السلع الشخصية والمنزلية 1.6%. كما صعد المؤشر الفرعي لقطاع التعدين 2.1% بفضل ارتفاع أسعار المعادن.