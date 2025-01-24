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سيف بن زايد يلتقي قائد الحرس الوطني

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سيف بن زايد يلتقي قائد الحرس الوطني

ابوظبي - سيف اليزيد - التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، مع اللواء الركن صالح محمد بن مقرن العامري، قائد الحرس الوطني.
وبحث اللقاء عدداً من الموضوعات المتعلقة بتعزيز التعاون بين المؤسسات الوطنية، وفق منظومة شاملة تعزز مكتسبات الأمن وسبل الارتقاء بها، بما يحقق رؤية قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة وسعيها لاستدامة الأمن والأمان.
كما جرى، خلال اللقاء، بحث عدد من الموضوعات ذات الصلة بتعزيز التنسيق والعمل المشترك؛ لتحقيق الأهداف الإستراتيجية، وتعزيز الوقاية والسلامة المجتمعية.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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