قتلى بانفجار  مصنع للذخيرة في الهند

ابوظبي - سيف اليزيد - أدى انفجار في مصنع للذخيرة في غرب الهند، اليوم الجمعة، إلى مقتل ثمانية أشخاص على الأقل، حسبما قالت السلطات.

ووقعت الحادثة في ولاية ماهاراشترا في منطقة بهاندارا على مسافة أكثر من 800 كيلومتر من بومباي العاصمة الاقتصادية للهند، وتسبّب بانهيار سقف المصنع.

وقال وزير النقل البري الهندي إن "الانفجار الذي وقع في مصنع للذخيرة... أدى إلى مقتل ثمانية أشخاص على الأقل وإصابة سبعة آخرين".

وفي وقت سابق، قال ديفيندرا فادنافيس رئيس وزراء ولاية ماهاراشترا، على منصة "إكس"، إن "14 عاملا على الأقل حوصروا داخل المبنى وعمليات الإنقاذ جارية".

وعبّر راجناث سينغ وزير الدفاع الهندي عن "حزن عميق" جراء الانفجار.