أصيب به حمزة المثلوثي.. إليك أعراض قطع الرباط الصليبي ومدة العلاج

القاهرة - سمر حسين - صحة

صدمة كبيرة يعيشها نادي الزمالك بعد التأكد من إصابة التونسي حمزة المثلوثي مدافع الفريق، إثر مباراة مودرن سبورت التي أقيمت ضمن مسابقة دوري NILE.

إصابة حمزة المثلوثي

وأكد الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في تصريحات للمركز الإعلامي للنادي، عن نتيجة الفحص الطبي والأشعة التي خضع لها حمزة المثلوثي، أثبتت تعرضه للإصابة بقطع في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليمنى.

ما إصابة حمزة المثلوثي؟

وقطع الرباط الصليبي يعني التمزق إلى نصفين، وهو أحد الأربطة النسيجية القوية التي تربط عظمة الفخذ بقصبة الساق إذ يفقد المُصاب حينها القدرة على تحمّل وزن الجسم على الساق المصابة، مع أعراض حادة ومؤلمة.

أعراض قطع الرباط الصليبي

وتأتي أعراض قطع الرباط الصليبي، إصابة حمزة المثلوثي، وفقا لما ذكره الدكتور عمرو محمد عبد العال، استشاري جراحة العظام والعمود الفقري.

سماع صوت فرقعة.

سماع صوت لحظة الإصابة.

ألم شديد في الركبة حسب شدة الإصابة .

تورم الركبة بعد الإصابة مباشرةً.

صعوبة أو ألم عند تحريك أو مد الركبة.

الشعور عدم ثبات الركبة، خاصةً عند صعود الدرج، أو أثناء الارتكاز على الرجل المصابة.

دفء ملمس الركبة.

كدمات حول الركبة.

فقدان القدرة على تحمّل الوزن.

فقدان القدرة على الوقوف أو المشي دون مساعدة، أو يضطر للمشي بطريقة غير طبيعية (عرج).

خروج مفصل الركبة عن موضعه الطبيعي.

(خدران) في أسفل الساق والقدم.

أسباب قطع الرباط الصليبي

تأتي أسباب قطع الرباط الصليبي، على النحو التالي:

حدوث حركات مفاجئة غير متوقعة للركبة، خصوصا اثناء الرياضة.

السقوط

الاصطدام

علاج قطع الرباط الصليبي

بحسب ما ذكر استشاري جراحة العظام والعمود الفقري، لـ«الوطن» يأتي علاج قطع الرباط الصليبي، من خلال عملية جراحية وهي بناء الرباط الصليبي بالمنظار.

الإسعافات الأولية عند قطع الرباط الصليبي

وفقا للموقع الطبي Webmd الآتي، تأتي الإسعافات الأولية عند قطع الرباط الصليبي، على النحو التالي:

تجنب المشي على الساق المصابة.

ارفع الساق المُصابة على طاولة أو كنبة فوق مستوى قلبك؛ لتخفيف التورم.

ضع كمادات باردة على الركبة لمدة 15-20 دقيقة عدة مرات في اليوم.

تناول مضادات الالتهاب، مثل الأيبوبروفين، لتخفيف الألم والالتهاب.

راجع طبيب العظام في أقرب وقت.

متى يعود للملاعب؟

الجدير بالذكر أنه قد تستغرق عملية التعافي بعد الجراحة عدة أشهر.