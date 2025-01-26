شكرا لقرائتكم خبر عن أطعمة تحتوى على دهون صحية.. هاتحمى قلبك وتقلل الكوليسترول والان مع تفاصيل الخبر

الدهون الصحية هي الدهون غير المشبعة التي يحتاجها جسمنا يوميا بنسب بسيطة ولكنها هامة للغاية، تلك الدهون التي تعزز من صحة الجسم بشكل عام وصحة القلب ومستويات الكوليسترول الجيد، فضلا عن أنها تعمل على توليد الطاقة للجسم، وتمكنه من بذل الجهد بشكل صحي وسليم.

وفقا لتقرير نشر في موقع "هيلث" المعني بالصحة العامة والأمراض، فإن هناك مجموعة من الأطعمة التي يمكن أن تحتوي على نسبة عالية من الدهون الصحية، والتي تعزز من الصحة العامة، وتحسن من الحرق وتوليد الطاقة وبناء العضلات أيضا.

فيما يلى.. أطعمة مفيدة للصحة والجسم الزيتون

أحد أهم الأطعمة الصحية والتي أثبتت الأبحاث أنها غنية بحمض الأوليك، تلك الأحماض الهامة والدهون الأحادية غير المشبعة، تلك التي تحمي القلب من الأمراض، ومن المشكلات التي يمكن أن تصيبه فجأة، كما أنه مصدر للبولوفينول، وهي من مضادات الأكسدة الصحية الهامة التي تحمي الجسم من تأكسد الخلايا وتحميه من التلف، وتحافظ على نضارته وشبابه وصحته وطاقته.

الزيتون يمكن إضافته الى السلطات وأنواع الطعام المختلفة،وتزيد فائدته إذا أضيف إلى مجموعة من الأطعمة الصحية مثل المكرونة المصنوعة من القمح الكامل، كما أن الزيتون يحتوي على نسبة عالية من الصوديوم، وهنا يجب الحذر عند تناوله والتوازن أيضا فلا يصح تناوله بكميات كبيرة ولكن الاعتدال فيه يعزز من فائدته.

الزبادي اليوناني

ذاك النوع من الزبادي الصحي المفيد الذي يحتوي على كم هائل من البروتين، فهو أيضا يحتوي على ما يعادل جرام من الدهون الصحية ويحتوي على حمض اللينوليك، فهو يعزز من من فرص الوقاية في المستقبل من مشكلات السكر والسرطان وأمراض القلب أيضا.

البيض

الذي يعتبر مصدرا للبروتين صحي ومفيد ومشبع، كما أنه يرفع من مستويات الكوليسترول الجيد ويحمي من الكوليسترول الضار، فهو يعزز من صحة القلب كما أنه يعد مصدرا هاما للدهون الصحية المفيدة الذي يشعرك بالشبع لفترات طويلة ويجعلك أكثر قدرة على إتباع نظام غذائي صحي.

البيض يحتوي أيضا على الاوميجا 3 الهام لصحة القلب والدماغ والعقل، ويمكن الإعتماد عليه في وجبات الإفطار دون إسراف ولكن بإتزان سوف يعزز من مستويات الطاقة والشبع لفترة طويلة، وتوليد الطاقة في الجسم بشكل صحي وسليم ومتناسب.

احرص على أن تكون مائدتك مليئة بالأطعمة الصحية، ويمكن أيضا الاستعانة بالمكسرات المختلفه، مثل الفول السوداني الذي يحتوي على دهون صحية مفيدة ومهمة لصحة القلب، ومستويات الكوليسترول الجيد.