شكرا لقرائتكم خبر عن ما المجالس الحسبية ودورها فى رعاية شئون القصر؟.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

المجلس الحسبى هيئة قضائية تابعة لمحكمة الأسرة، وتتكون من النائب العام وهو رئيس المجلس بصفته ورئيس النيابة الحسبية باعتبارها إحدى النيابات التابعة للنيابة العامة، ثم المحامى العام الأول، ورئيس محكمة الاستئناف، ثم رئيس النيابة العامة، وأخيرا وكيل النيابة الحسبية، ويختص المجلس بالإشراف على أموال القصر وفاقدى الأهلية.

وخلال السطور التالية نستعرض أبرز المعلومات الخاصة بالمجالس الحسبية ودورها في رعاية شئون القصر.

- المجلس الحسبي يعتبر بمثابة بنك يقوم بإيداع أموال القصر حتى بلوغهم السن القانونية للحصول على الحق في التصرف في أموالهم.

- على وصي القاصر الذهاب إلى المحكمة للحصول على إذن لإنفاق الأموال من مجلس المحاسبة لإدارة أموال القاصرين.

- المحكمة لا تمنح الإذن بدفع الأموال إلى الوصي إلا عند الضرورة.

-يحق للوصي التخلي عن حق الوصاية، كما يحق له التخلي عن الوصاية في حالة إنهاء المهمة الموكلة إليه.

-هناك إجراءات لإزاله الوصاية على الوريث القاصر بالذهاب إلى مقر محكمة الأسرة لتقديم طلب رفع عن الوصاية وإرفاق جميع المستندات اللازمة، وتقديمها إلى القاضي في جلسة استماع رسمية.

-إجراءات صرف أموال القاصرين من المجلس الحسبي، بتقديم طلب للوصاية على القاصر وإرفاق نسخة من بطاقته الشخصية .

- يصدر قرار الوصاية في محكمة مكان إقامة القاصر، ويجب أن يصدر القرار في تاريخ الجلسة الذي تحدده المحكمة، وللوصي الحق في استخراج نسخة من قرار الوصاية على القاصر في اليوم التالي لتاريخ إصدار قرار الوصاية.

-يتم عقد جلسة استماع يتم فيها احتساب الأموال الخاصة بالقصر ووضعها في البنك.

-يجب على الوصي التقدم بطلب إلى المحكمة بإذن إذا أراد إنفاق أموال القاصر ، ولا يمكنه سحب الأموال إلا بالحصول على موافقة القاضي.