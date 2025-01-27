شكرا لقرائتكم خبر عن من مطبخك.. تناول هذا المشروب قبل النوم يصنع المعجزات لجسمك والان مع تفاصيل الخبر

في فصل الشتاء، نحرص دائمًا على تناول المشروبات الساخنة التي تمنحنا الدفء والراحة، وأغلب هذه المشروبات تكون من الأعشاب من أجل تعزيز المناعة والوقاية من الأمراض والعدوى الموسمية، ولعل مشروب الزنجبيل مع القرفة أحد المشروبات المريحة خاصة عند تناوله قبل النوم، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".

ووفقًا لدراسة نُشرت في "Journal of Ethnopharmacology" في عام 2013 استكشفت التأثيرات المعززة للنوم للزنجبيل، ووجد الباحثون أن الزنجبيل يحسن بشكل كبير مدة النوم وجودته، وقد تساعد المركبات النشطة في الزنجبيل، بما في ذلك جينجيرول، في استرخاء العضلات والجهاز العصبي، وتعزيز النوم العميق والأكثر راحة، وفي حين ركزت الدراسة على الزنجبيل وحده، فإنها تؤكد مساهمة هذا النبات في تحسين النوم، وخاصة عند دمجه مع خصائص القرفة المهدئة.

ويوفر تناول مشروب الزنجبيل مع القرفة قبل النوم العديد من الفوائد الصحية، كما يدعم النوم والصحة بشكل عام، وفيما يلى.. 6 أسباب لجعل مشروب الزنجبيل والقرفة جزءًا من روتينك الليلي.

يعزز النوم بشكل أفضل

يرتبط كل من القرفة والزنجبيل بخصائص قد تساعد في تحسين جودة النوم، فعلى سبيل المثال، يحتوي الزنجبيل على مركبات تساعد على استرخاء العضلات وتقليل التوتر في الجسم، مما يجعل من السهل الاسترخاء بعد يوم طويل، بينما تساعد القرفة في تنظيم مستويات السكر في الدم، ومنع التقلبات التي يمكن أن تعطل النوم، وقد يساعد شرب هذا المشروب قبل النوم في تهدئة جسمك، مما يسمح لك بنوم هادئ بسهولة أكبر.

يدعم الهضم

تشتهر القرفة والزنجبيل بفوائدهما الهضمية، حيث إن الزنجبيل معروف بخصائصه في تخفيف الغثيان وتعزيز الهضم، بينما تساعد القرفة في تهدئة المعدة ودعم الجهاز الهضمي، ويمكن أن يساعد تناول هذا المشورب قبل النوم مفيدًا بشكل خاص إذا كنت قد تناولت وجبة ثقيلة أو حارة، حيث يمكن أن يساعد في الهضم ويمنع الانتفاخ أو عسر الهضم اللذان قد يعطلان نومك، كما يقال أيضًا أن القرفة تساعد في الهضم وتخفف الانتفاخ، وتحفز الإنزيمات الهضمية التي تخفف من عسر الهضم وتهدئ بطانة المعدة وتقلل من الانزعاج.

يقلل الالتهابات

يحتوي كل من القرفة والزنجبيل على خصائص مضادة للالتهابات، حيث يحتوي الزنجبيل على مركبات نشطة بيولوجيًا مثل جينجيرول، والتي من المعروف أنها تساعد في تقليل الالتهاب وتخفيف الألم، وتحتوي القرفة على مضادات الأكسدة التي تساعد في مكافحة الالتهاب وتعزيز الصحة العامة، ويمكن أن يساعد احتساء مشروب الزنجبيل والقرفة قبل النوم في إصلاح جسمك والتعافي أثناء النوم، مما يقلل من آثار الالتهاب، وخاصة في المفاصل والعضلات.

يعزز المناعة

تتمتع القرفة والزنجبيل بخصائص معززة للمناعة، حيث يُعرف الزنجبيل بقدرته على محاربة العدوى وتقليل أعراض البرد والإنفلونزا، بينما تحتوي القرفة على مركبات تساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم وتحسين الدورة الدموية، مما يدعم جهاز المناعة بشكل أكبر، ويمكن أن يساعد تناول هذا المشروب في الليل على تقوية جهاز المناعة لديك، وخاصة خلال الأشهر الباردة أو عندما تشعر بالتعب.

يساعد في تخفيف التوتر

من الشائع أن تشعر بالتوتر أو الإرهاق العقلي، ويتمتع كلًا من الزنجبيل والقرفة بخصائص مهدئة طبيعية، ولقد ثبت أن الزنجبيل يساعد في تقليل التوتر والقلق من خلال تعزيز الاسترخاء، في حين أن رائحة القرفة الدافئة يمكن أن يكون لها تأثير مهدئ على العقل، ويمكن لتناول مشروب الزنجبيل والقرفة قبل النوم أن يساعدك على الاسترخاء وتهدئة أفكارك والاستعداد لنوم هادئ ليلاً.

ينظم مستويات السكر في الدم

من أهم فوائد القرفة قدرتها على تنظيم مستويات السكر في الدم، حيث تعمل على على موازنة نسبة السكر في الدم طوال الليل، ومنع الارتفاعات أو الانخفاضات المفاجئة التي يمكن أن تؤثر على مستويات الطاقة والنوم، فيما يساهم الزنجبيل أيضًا في إدارة سكر الدم بشكل صحي، وبالنسبة للأشخاص الذين لديهم مخاوف بشأن تنظيم سكر الدم ، فإن تناول مشروب الزنجبيل والقرفة قبل النوم يمكن أن يكون علاجًا طبيعيًا مفيدًا لهم، كما أنه يحسن حساسية الأنسولين ويساعد على خفض مستويات السكر في الدم، مما يجعله مفيدًا لإدارة مرض السكري.