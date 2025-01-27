شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أسباب لشحوب لون الجلد الملحوظ.. لا تهمل علاجها والان مع تفاصيل الخبر

الشحوب في لون الجلد علامة مميزة يجب الانتباه لها وعلاجها مبكرا، هكذا أكد ونصح تقرير نشر في موقع bebeautiful الذى أوضح أن هناك الكثير من الأسباب التي تقف وراء شحوب البشرة وتجعلها في حالة اصفرار أو مائلة لهذا اللون الشاحب غير الصحى.

وأوضح التقرير أنه غالبا ما تكون الشحوب في الوجه ولون الجسم مصحوبة بعلامات وأعراض أخرى، منها أن يعانى الشخص من أنيميا أو حالة فقر بالدم واضطراب في نسب الهيموجلوبين.

أسباب شحوب الجلد

ومن أبرز أسباب شحوب الوجه والبشرة:

النزيف المفرط

فالنزيف وفقدان كم من الدماء يؤدى تدريجيا إلى انخفاض مستويات الحديد والهيموجلوبين في الدم، مما يؤثر على لون الجسم بشكل عام، وقد يكون النزيف بسبب الدورة الشهرية المفرطة وغيرها من الإصابات.

سوء تغذية حاد

من يعانى من سوء التغذية يعانى من شحوب بلون البشرة.

نقص الفيتامينات

أحد أهم الأسباب لفقدان لون البشرة الطبيعى

ضيق التنفس ومشكلات الجهاز التنفسى

أحد أهم أسباب شحوب الوجه بسبب نقص كم الأكسجين

انخفاص ضغط الدم

من الأسباب لشحوب الوجه، ومعها يكون أعراض مثل الضعف العام والتعب والوهن

مشكلات وراثية

قد يكون شحوب الوجه علامه على اضطرابات وراثية مصاب بها المريض

ونصح التقرير بعدم إهمال شحوب اللون كعلامة دالة وحقيقية على وجود مشكلة بالصحة والجسم ويجب التعامل المتخصص معها والكشف عنها.