شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب نفسية لزيادة الوزن فى عمر المراهقة.. لا تهمل علاجها والان مع تفاصيل الخبر

الزيادة في الوزن في عمر المراهقة، تلك المرحلة العمرية الحساسة التي تحوى بين طياتها الكثير من التغيرات الهرمونية والنفسية، تلك التي تؤثر على طبيعة حياة المراهقين وطبيعة أنماطهم الغذائية وإمكانية تناولهم للطعام وكذا أوزانهم.

أسباب زيادة وزن المراهقين

وفقا لتقرير نشر في موقع explorebps فإن الوزن يرتبط ارتباطا وثيقا بالحالة النفسية، ويظهر التأثير مباشرة في عمر المراهقة بشكل خاص، فتجد المراهق يتعرض لزيادة في الوزن مفاجئة، وتنتج الأسباب المؤدية لزيادة وزن المراهقين:

التجارب السلبية التي عاشها المراهق في مرحلة الطفولة والمراهقة

الإساءة التي يتعرض لها بعض الأطفال في مرحلة مبكرة من العمر

التوتر والقلق الذى يرتبط ارتباطا وثيقا بمرحلة المراهقة وتزيد فرص الإصابة به في هذه المرحلة

الصدمات النفسية التي يعانى منها البعض في عمر الطفولة والمراهقة

اضطرابات نفسية في المراهقة ناتجة عن الضغوط النفسية

الصعوبات العاطفية والسلوكية في هذه المرحلة

نمط الأكل في العائلة وبالنسبة للمراهق نفسه

الإصابة بالإجهاد في مرحلة البلوغ نفسيا وبدنيا قد تكون سبب للمشكلة

ويوضح التقرير أن هذه العوامل تؤثر سلبا على نظام الاستجابة للتوتر في جسم المراهق، مما قد يدفعه لتناول الطعام بكميات كبيرة، ودون حدود، مما يزيد من وزنه ويهدده بالسمنة، ومن أبرز مشكلات هذا النمط الغذائي:



ونصح التقرير بضرورة ضبط سلوكيات الطعام لدى المراهقين، وممارسة الرياضة بانتظام والاهتمام بتعديل سلوكيات الطعام في المنزل بالكامل، مع التركيز على الخيارات الصحية، وعلاج المشكلات النفسية التي تؤثر على طبيعة التغذية.