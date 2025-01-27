شكرا لقرائتكم خبر عن لعشاقها.. دايت القهوة هيساعدك فى التخلص من الوزن الزائد بسرعة والان مع تفاصيل الخبر

هل سمعت من قبل عن حمية القهوة للتخلص من الوزن الزائد؟.. فإذا كنت من عشاق القهوة فتعد هذه الحمية من الحيل الجيدة لك، لأنها تتضمن شرب القهوة مع العديد من المكونات الصحية وتساعد هذه الأمور على التخلص من الشعور بالجوع خلال 7 ثواني فقط، وذلك وفقا لموقع healthshots.

ما حمية القهوة؟

حمية القهوة هي استراتيجية لفقدان الوزن تجمع بين مكونات معينة معروفة بخصائصها في تعزيز التمثيل الغذائي وقمع الشهية، ويتضمن النظام الغذائي عادةً مزيجًا من وخلاصة الشاي الأخضر والليمون والعسل والفلفل الحار والقرفة، تقول خبيرة التغذية هاريبريا إنه قد تعمل هذه المكونات معًا لتعزيز حرق الدهون وتقليل الرغبة الشديدة في الجوع وتحسين الوظيفة الأيضية بشكل عام.

وتتمثل طريقة تناول هذا المزيج الفريد في توقيت تناوله، حيث يوصى بشرب هذا المزيج المحدد في غضون سبع ثوانٍ من الشعور بالجوع، وهو ما يُعتقد أنه يساعد في منع الإفراط في تناول الطعام عن طريق كبح شهيتك على الفور تقريبًا.

حمية القهوة لإنقاص الوزن

في حين أن توقيت تناول المشروب يعتبر أمرًا أساسيًا، فيجب عليك أيضًا معرفة كيفية مساهمة المكونات في إنقاص الوزن:

1. القهوة

الكافيين الموجود في هذا المشروب الشهير هو منبه معروف يمكنه زيادة التمثيل الغذائي، وخلال تحليل عام 2019، نُشر في Critical Reviews In Food Science And Nutrition، وجد الباحثون أن تناول الكافيين قد يعزز الوزن ومؤشر كتلة الجسم وتقليل الدهون في الجسم.

2. الليمون

يحتوي الليمون على فيتامين سي ومضادات الأكسدة، والتي يمكن أن تدعم عمليات إزالة السموم الطبيعية في الجسم، قد تساعد حموضة عصير الليمون أيضًا في الهضم، وتجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول، مما قد يقلل بدوره من الإفراط في تناول الطعام.

3. الفلفل الحار

يحتوي الفلفل الحار على مركبات يمكنها رفع درجة حرارة الجسم، وبفضل مادة الكابسيسين كمكون نشط، يمكن أن يكون الفلفل الحار أحد أفضل الطرق لتعزيز عملية التمثيل الغذائي، كما أن له تأثيرات مثبطة للشهية، مما قد يؤدي إلى تقليل تناول السعرات الحرارية.

4. العسل

إنه مُحلي طبيعي شائع قد يوفر مصدرًا سريعًا للطاقة، وعلى الرغم من احتوائه على سعرات حرارية، فإن العسل له مؤشر جلايسيمي أقل من السكر المكرر، مما يعني أنه لا يسبب ارتفاعًا حادًا في نسبة السكر في الدم، وعند تناوله باعتدال، يمكنه دعم مستويات الطاقة ومنع انخفاض نسبة السكر في الدم الذي قد يؤدي إلى الإفراط في تناول الطعام.

5. القرفة

يمكن أن يساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم وتحسين حساسية الأنسولين، كما أن له تأثيرًا حراريًا خفيفًا ويمكنه دعم عملية التمثيل الغذائي للسكريات والدهون، كما أن نكهته اللطيفة قد تساعد في الحد من الرغبة الشديدة في تناول الأطعمة الحلوة والأعلى سعرات حرارية.

6. مستخلص الشاي الأخضر

إنه غني بمضادات الأكسدة، وخاصة الكاتيكين مثل إبيجالوكيتشين جالات أو EGCG، والتي قد تساعد في زيادة أكسدة الدهون وتعزيز التمثيل الغذائي. خلال دراسة أجريت عام 2016 ونشرت في مجلة Clinical Nutrition، أدى العلاج بمستخلص الشاي الأخضر لمدة 12 أسبوعًا إلى فقدان كبير للوزن وانخفاض محيط الخصر لدى المشاركين.

وصفة حمية القهوةإذا كنت ترغب في تجربة حمية القهوة، فجرب هذه الوصفة: مكونات

1 كوب من القهوة السوداء (طازجة)

ملعقة صغيرة من مستخلص الشاي الأخضر أو كيس واحد من الشاي الأخضر إذا لم يكن لديك المستخلص

1/2 ملعقة صغيرة من القرفة

1/4 ملعقة صغيرة من الفلفل الحار

1 ملعقة صغيرة من العسل (اختياري)

عصير نصف ليمونة

مكمل الكروم (200 ميكروجرام، اختياري)

تعليمات

ابدأ بتحضير كوب من القهوة السوداء الطازجة.

إذا كنت تستخدم مستخلص الشاي الأخضر، قم بخلطه مع القهوة الساخنة. إذا كنت تستخدم كيس شاي أخضر، قم بنقعه في القهوة الساخنة لمدة دقيقة ثم قم بإزالة الكيس.

أضِف القرفة والفلفل الحار.

اعصر نصف ليمونة على القهوة.

إذا كنت تفضل لمسة من الحلاوة، أضف العسل حسب الرغبة، وحرك جيدًا حتى يذوب كل شيء.

تناول مكملات الكروم مع المشروب، أو أضفها مباشرة إذا كانت على شكل مسحوق.

قومي بتقليب الخليط جيدًا حتى تمتزج جميع المكونات.

تناول المشروب فورًا بعد أن تبدأ معدتك في القرقرة، ويفضل أن يكون ذلك خلال ثوانٍ من الشعور بالجوع، أثناء تجربة حمية القهوة، تذكر أن هذا التوقيت مهم لأنه يساعد في منع الإفراط في تناول الطعام عن طريق قمع الشهية، اشربه مرة واحدة فقط في اليوم كجزء من نظام غذائي متوازن، ولكن تجنب الإفراط في تناول الكافيين لأن القهوة لها آثار جانبية.