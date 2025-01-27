شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة البيطريين تدين تصريحات ترامب وتدعم موقف مصر الداعم للقضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدان مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين برئاسة الدكتور مجدى حسن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، والتى تستهدف تهجير الأشقاء الفلسطينيين وتصفية القضية الفلسطينية.

أضاف البيان أن مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين وجمعيته العمومية تقف وراء القيادة المصرية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي فى موقفه الوطنى الداعم للقضية الفلسطينية والوقوف ضد تصفيتها ودعم القضية العربية والإسلامية الأولى وهى قضية فلسطين..

كما وجه المجلس التحية للشعب الفلسطيني وأهالى غزة لصمودهم ضد السياسيات الإسرائيلية لسلبهم حقوقهم المشروعة فى دولتهم المستقلة، وهو الحق الذى يقره القانون الدولي والإنسانية والشعوب المحبة للسلام.

واشارت إلى أنها تساند القيادة المصرية فى سياستها فى هذا السياق الوطنى، ورفض ما تضمنه إشارة الرئيس الأمريكي ترامب لتهجير الفلسطينيين لمصر والأردن رفضاً تاماً.

كما تثمن النقابة العامة موقف الرئيس عبد الفتاح السيسي الثابت والوطني تجاه الأمن الوطني المصري وقضايا الأمة العربية، وأن على المجتمع الدولى تحمل مسئوليته تجاه الشعب الفلسطيني.

أشار البيان إلى أن تصريحات ترامب لا تهدد الشعب الفلسطيني فقط، بل تهدد الأمن القومي للشرق الأوسط.