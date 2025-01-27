شكرا لقرائتكم خبر عن بطريرك الأقباط الكاثوليك يستقبل رئيس أساقفة مونتريال ويبحثان التعاون المشترك والان مع تفاصيل الخبر

استقبل صباح اليوم، البطريرك الأنبا إبراهيم إسحاق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، المونسينيور كريستيان ليبينن، رئيس أساقفة مونتريال، وذلك بالمقر البطريركي، بكوبري القبة.

وحضر اللقاء الأنبا بولا شفيق، مطران إيبارشية الإسماعيلية ومدن القناة وتوابعها للأقباط الكاثوليك، والزائر الرسولي على أمريكا وكندا، والأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشيّة البطريركية.

وحضر أيضًا القمص أجابيوس باخوم، راعى كنيسة السيدة العذراء سيدة مصر، للأقباط الكاثوليك، بمونتريال، بكندا، واثنان من مساعدي رئيس الأساقفة، حيث جاء ذلك اللقاء في إطار زيارة الوفد الكاثوليكي بكندا إلى مصر، ضمن برنامج حجاج الرجاء.

وخلال اللقاء، بحث البطريرك، ورئيس الأساقفة سبل التعاون المشترك بين الكنيسة القبطية الكاثوليكية بمصر، وكنائس المهجر، حيث قدم صاحب الغبطة كلمات الشكر والتقدير والامتنان إلى رئيس أساقفة مونتريال، لما يقدمه من مجهودات لخدمة كنيستنا القبطية الكاثوليكية بالمنطقة.

وقدم بطريرك الأقباط الكاثوليك نبذة تعريفية عن الكنيسة الكاثوليكية بمصر، ودورها المجتمعي الفعال، موضحًا الفارق بين السينودس البطريركي المقدس، ومجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر.

وفي ختام اللقاء، تمت زيارة الكنيسة المحلقة بالمقر البطريركي، حيث قام الأب البطريرك بشرح وتوضيح عدد من الرموز، الخاصة بها، بالإضافة إلى تبادل الهدايا التذكارية.



جانب من لقاء البطريرك لرئيس أساقفة مونتريال