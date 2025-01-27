شكرا لقرائتكم خبر عن "قمة صوت مصر" تطلق جائزة الراوى لصناع المحتوى خلال فعاليات النسخة التاسعة هذا العام والان مع تفاصيل الخبر

أطلقت "قمة صوت مصر"، Narrative Summit 2025أول منتدى دولي للهوية الوطنية ودعم الاستثمار، جائزة " الراوي" Storyteller Awards، وهي مبادرة تهدف إلى إلهام وتشجيع الشباب المبدعين من صناع المحتوي لتقديم محتوى فني مبتكر يبرز صورة ومكانة مصر كقوة رائدة في مختلف المجالات.



وتضم لجنة تحكيم المسابقة نخبة من أبرز الأسماء في مجال الإبداع، على رأسهم طارق نور، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ومؤسس شركة TN Communications، طارق الجنايني، مؤسس شركة TVision للإنتاج، لمياء كامل، مؤسس قمة صوت مصر، والرئيس التنفيذي لشركة سي سي بلاس ومجلة Flair، ايمي موافي، مؤسس Mo4، أحمد عبيد، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة RMC، أحمد وهبة، المخرج السينمائي، وكريم أبو جمرة، مؤسس ورئيس مجلس إدارة Peace Cake.

وصرحت لمياء كامل مؤسس قمة صوت مصر ومساعد وزير السياحة للترويج السابق والرئيس التنفيذي لشركة سي سي بلاس: إن هذه الجائزة تعكس التزامنا بدعم المواهب المصرية الشابة وتمكينها من التعبير عن رؤيتها لصورة مصر بطريقة إبداعية ومؤثرة، قائلة": هدفنا أن نوصل صوت الشباب من ال Storytellers والمؤثرين وصانعي البودكاست وجميع صناع المحتوى على السوشيال ميديا، وإتاحة الفرصة لهم ليكونوا جزءًا من الرحلة الملهمة لقمة صوت مصر. والمشاركة بإبداعاتهم عن صورة مصر."

وأضافت كامل: "إن لجنة التحكيم للمسابقة تضم نخبة من المبدعين في جميع المجالات بقيادة طارق نور. وقد حرصنا على أن تشمل اللجنة مزيجًا من التخصصات الإبداعية والفنية المتنوعة، مثل الإخراج، والتصوير، والتصميم الرقمي، والعلاقات العامة، وغيرها. كما تميزت اللجنة بتواجد الفئات العمرية المختلفة، وهذا التنوع يتيح تقييم أعمق وأشمل للمتسابقين، مع مراعاة كافة الزوايا الفنية والإبداعية."

وتشمل الجائزة خمس فئات رئيسية: جائزة الفيلم القصصي الطويل التي تشمل أعمالًا وثائقية تصل مدتها إلى 5 دقائق، جائزة المحتوى الرقمي الإبداعي التي تقدم فيديوهات مبتكرة تُعرض على المنصات الرقمية في أقل من دقيقة، جائزة الفنون البصرية والوسائط المتعددة التي تجمع بين الإبداع الفني والتكنولوجيا بأسلوب فريد، جائزة التقرير المصوّر بالكاميرا التي تعتمد على فيديوهات بأسلوب "تحدث مباشرة للكاميرا" تعكس فكرة مؤثرة وبسيطة، وأخيرًا جائزة القصة المصوّرة الفوتوغرافية التي تقدم سلسلة من الصور الفوتوغرافية الإبداعية التي تحكي قصة متكاملة.

وتتضمن شروط المسابقة أن يكون المحتوى المقدم قادر على توصيل رسالة للعالم بمضمون أصلي وجذاب. كما يجب أن يكون المحتوى المقدّم إنتاجًا شخصيًا بالكامل يعكس رؤية إبداعية، كل الأعمال المقدمة لابد أن تكون محمية بحقوق الملكية الفكرية، ويسمح باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في إنتاج المحتوى، شريطة أن يتم استخدامها بشكل مبتكر وملائم. بالنسبة لجائزة القصة المصوّرة الفوتوغرافية، يمكن تقديم 10 صور كحد أقصى، ويجب اختيارها بعناية لتعبّر بوضوح وإبداع عن الفكرة المطروحة. أما بالنسبة لجوائز الفيديو، يُسمح بتقديم فيديو واحد فقط. على أن يكون الموعد النهائي لتقديم المشاركات هو يوم 15 مارس 2025.

وسوف يتم اعلان التصفيات النهائية التي ستضم ثلاثة متأهلين من كل فئة يوم 1 أبريل، على أن يتم الإعلان عن الفائزين وتوزيع الجوائز خلال فعاليات النسخة التاسعة من القمة المقرر إقامتها في الفترة من 7-9 أبريل 2025، برعاية وحضور وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والاستثمار، والشباب والرياضة، وبقيادة القطاع الخاص. بمنطقة البحر الأحمر. كما يحظى المؤتمر بحضور نخبة من المتحدثين من المسؤولين والخبراء وكبار رجال الأعمال المحليين والدوليين.