شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة الدواء يستقبل ممثلي التصديري للصناعات الطبية لمناقشة دعم القطاع والان مع تفاصيل الخبر

استقبل الدكتور على الغمراوى، رئيس هيئة الدواء المصرية، عددًا من ممثلى المجلس التصديرى للصناعات الطبية برئاسة الدكتور محى حافظ، وبحضور قيادات الهيئة وأعضاء المجلس، وذلك لمناقشة سبل تعزيز الصادرات الطبية المصرية.

وتم خلال اللقاء مناقشة التحديات التى تواجه الشركات الطبية المصدرة، والتركيز على تحديد الدول المستهدفة للتصدير بهدف توقيع مذكرات تفاهم معها لتعظيم قيمة الصادرات المصرية، بالإضافة إلى مناقشة آليات تعزيز التعاون والتنسيق بين المجلس التصديرى وإدارة التصدير بهيئة الدواء المصرية لدعم حركة التصدير، ومناقشة القضايا الخاصة بالتحديات المتعلقة بمواصفات المستحضرات التجميلية، وصلاحية الموافقات التصديرية.

وأكد الدكتور على الغمراوى أهمية اللقاء مع أعضاء المجلس التصديرى، وثقته فى قدرة المجلس على مواجهة كافة التحديات الخاصة بعملية تعزير صادرات الدواء المصرية للخارج، وقدرة هيئة الدواء المصرية على تعظيم الشراكة والتعاون مع المجلس، ودعم كافة الملفات المتعلقة به، وتقديم كافة الخبرات والتيسيرات من خلال السياسات العامة المرنة والحوكمة الرشيدة والتعاون مع كافة الجهات المعنية فى شراكة استراتيجية متعددة الأطراف لتحقيق التوجيهات السياسية الخاصة بزيادة الصادرات الدوائية.

وأشار الدكتور محى حافظ إلى أهمية ملف التصدير، وأثنى على دور هيئة الدواء المصرية الخاصة بدعم وتعزيز الصادرات المصرية للخارج، وتوقيعها للعديد من مذكرات التفاهم مع نظيراتها فى عدة دول مختلفة من كافة قارات العالم، ورؤيتها الخاصة بتوطين المستحضرات الطبية المصرية بالقارة الإفريقية، وأكد تقارب وجهات النظر بين هيئة الدواء والمجلس التصديرى، والعمل معاً من أجل مستقبل صادرات الدواء المصرية.

وأكد الجانبان أهمية التعاون بين هيئة الدواء المصرية والمجلس التصديرى للصناعات الطبية، للوصول إلى تحقيق رؤية الدولة الخاصة بتعزيز التعاون ودعم الصادرات بما يسهم فى ترسيخ مكانة مصر كأحد المراكز الرائدة فى تصدير الصناعات الطبية والدوائية.

جاء ذلك فى إطار حرص هيئة الدواء المصرية على التحاور وتبادل وجهات النظر والأطروحات والحلول مع شركاء الصناعة، والعمل على دعم صادرات الدواء المصرية.