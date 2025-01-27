شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تعلن عن مسابقة داخلية لشغل وظيفة إمام وخطيب لمسجد بالعاصمة الإدارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في إطار جهود وزارة الأوقاف للارتقاء بالخطاب الديني وتعزيز الوسطية والاعتدال، أعلنت الوزارة عن فتح باب التقدم لشغل وظيفة إمام وخطيب لمسجد مصر الكبير بالعاصمة الإدارية الجديدة، من بين الأئمة العاملين بوزارة الأوقاف، وذلك وفقًا للضوابط والشروط التالية:

1. شغل درجة وظيفية مناسبة: يُشترط أن يكون المتقدم إمامًا مسكنًا على درجة مالية بموازنة الوزارة طبقًا لبطاقة الوصف الوظيفي.

2. إتقان حفظ القرآن الكريم وتلاوته: يجب أن يكون المتقدم حافِظًا لكتاب الله تعالى حفظًا متقنًا، فاهِمًا لمعانيه ومقاصده، وأن يجيد تلاوته مع حسن الصوت.

3. الالتزام بالمنهج الوسطي: يُشترط أن يتميز الإمام بالمنهج الوسطي الأزهري القائم على الاعتدال والتسامح.

4. تحقيق التميز فى الأداء: يجب أن يكون حاصلاً على مرتبة ؛ممتاز" في تقرير كفاية المتقدم عن آخر ثلاث سنوات.

5. الإلتزام بالانضباط المهني: يُشترط ألا يكون المتقدم قد ارتكب أية مخالفة لتعليمات الوزارة، ترتب عليها مجازاته بأي نوع من أنواع الجزاءات خلال السنوات الثلاث الأخيرة، أو أحيل إلى محكمة تأديبية، أو سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية.

6. اجتياز الاختبارات المطلوبة: يُلزم المتقدم باجتياز الاختبارات التحريرية والشفهية المقررة.

7. إتقان اللغة العربية: يُشترط إتقان اللغة العربية إتقانًا تامًا؛ نطقًا وتعبيرًا وكتابة.

8. حسن السير والسلوك: يجب أن يتحلى الإمام المتقدم للمسابقة بالصفات الأخلاقية الحميدة والسلوك المنضبط.

9. التأهيل العلمي واللغوي: يُفضل أن يكون المتقدم من الحاصلين على درجتي الماجستير أو الدكتوراة، أو لديه معرفة بلغة أجنبية أو أكثر.

10. إتقان التأصيل الشرعي: يُشترط التمكن من التأصيل الشرعي للمحاور الاستراتيجية الأربعة التي أطلقتها وزارة الأوقاف.

11. تقديم نموذج خطبة مسجلة: يجب على المتقدم تسجيل مقطع مصوّر (فيديو) قصير لا تتجاوز مدته خمس دقائق يلقي فيه خطبة نموذجية، وإرساله عبر الرابط المخصص لذلك.

كيفية التقديم:

تُهيب الوزارة بالراغبين في التقدم ممن تنطبق عليهم الشروط، إرسال بياناتهم مع المقطع المطلوب اضغط هنا في موعد أقصاه أسبوع من تاريخ الإعلان، ويُرجى الالتزام بالموعد النهائي للتقديم، ولن يُلتَفَت إلى الطلبات التي تصل بعد الموعد المحدد.