شكرا لقرائتكم خبر عن أطعمة تساعد على النوم الهادئ وتجديد الطاقة والان مع تفاصيل الخبر

في عالم اليوم الملىء بالأحداث السريعة، يسعى الناس إلى الحصول على نوم جيد، خاصة مع قضاء الوقت أمام الشاشات والتوتر والعمل اللامتناهي الذى يعطل أنماط النوم، فهناك علاقة بين النظام الغذائي والنوم، وفي هذا المقال سوف نتعرف على العلم والفوائد والأطعمة التي يجب تناولها لتقليل التوتر وإدارة النوم.

النظام الغذائي والنوم

وفقا لموقع نيوز 18 هناك بعض العناصر الغذائية في الطعام التي تنتج هرمونات النوم، مثل السيروتونين والميلاتونين، يساهم السيروتونين في الشعور بالاسترخاء، في حين يتحكم الميلاتونين في دورة النوم والاستيقاظ، تساعد الأطعمة الغنية بهذه المكونات الأفراد على النوم بسهولة وتحسين جودة النوم بشكل عام.

وبالإضافة إلى ذلك، هناك بعض الأطعمة التي تعمل على استقرار مستويات السكر في الدم وتقلل من مشكلة الاستيقاظ أثناء الليل، فالأطعمة الغنية بالبوتاسيوم والمغنيسيوم تعمل على استرخاء الجهاز العصبي والعضلات.

أطعمة تساعدك على النوم بشكل أفضل

الكيوي: يُعرف الكيوي بأنه غذاء خارق لأنه يحتوي على نسبة عالية من مادة السيروتونين التي تعمل على تحسين جودة النوم، ووفقًا للدراسات فإن تناول الكيوي قبل النوم يحسن كفاءة ومدة النوم.

دقيق الشوفان: يساعد الشوفان الجسم على إنتاج مادة السيروتونين لأنه مصدر طبيعي للكربوهيدرات المعقدة والميلاتونين، كما أن الألياف الموجودة في الشوفان تقلل من الاستيقاظ ليلاً وتدعم استقرار مستويات السكر في الدم.

الموز: يساهم الموز في إنتاج السيروتونين واسترخاء العضلات لأنه يحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم والمغنيسيوم وفيتامين ب6، كما أن حلاوته الطبيعية مغذية ومُرضية.

أطعمة يجب الحد منها للحصول على نوم أفضل

الكحول: يقلل الكحول من جودة النوم بشكل عام، ويعطل النوم العميق ويمكن أن يجعلك تشعر بالنعاس.

الكافيين: تجنب تناول الكافيين بعد الساعة الثانية ظهراً لأنه قد يتداخل مع دورة نومك.

الوجبات الثقيلة: قم بالحد من تناول العشاء الدهني والكبير قبل النوم لمنع الهضم.

إنشاء روتين مسائي يساعد على النوم

حافظ على رطوبة جسمك: اشرب ما يقرب من 8 إلى 10 أكواب من الماء طوال اليوم، ولكن قلل من تناوله في المساء لتجنب الذهاب إلى الحمام أثناء الليل.

تحديد وقت الجلوس أمام الشاشة: تجنب مشاهدة الشاشة لمدة ساعة على الأقل قبل النوم لدعم إنتاج الميلاتونين الطبيعي.

مارس تقنيات الاسترخاء: قم بالتأمل والتمدد والتنفس العميق للحصول على نوم أفضل.

