شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أعراض مبكرة لسرطان المعدة غالبا يتم تجاهلها والان مع تفاصيل الخبر

يعد سرطان المعدة خامس أكثر أنواع السرطان شيوعًا في العالم، فيتم تشخيص أكثر من 100 ألف حالة من سرطان المعدة كل عام في جميع أنحاء العالم، وأحد أكبر مخاطر هذا المرض هو صعوبة تشخيصه، وسرطان المعدة، مثل معظم سرطانات الجهاز الهضمي، إما أن يكون بدون أعراض في المراحل الأولية أو يتم الخلط بين الأعراض ومشاكل الجهاز الهضمي الأقل خطورة، وبالتالي، غالبًا ما لا يتم تشخيصه حتى بعد انتشاره إلى أجزاء أخرى من الجسم، في هذا التقرير نتعرف على أعراض مبكرة لسرطان المعدة، بحسب موقع "تايمز ناو".



بمجرد انتشار السرطان إلى أجزاء أخرى من الجسم، يصبح من الصعب علاجه، يحدث هذا غالبًا لأن السرطان لم يتم اكتشافه في وقت مبكر بما فيه الكفاية.

7 أعراض مبكرة لسرطان المعدة غالبًا ما يتم تجاهلها

يعد الكشف المبكر عن سرطان المعدة أمرًا أساسيًا لتحسين نتائج العلاج، لذا، إذا تمكنا من اكتشاف سرطان المعدة في وقت أقرب، فقد ننقذ المزيد من الأرواح، ولكن لماذا لا يتم اكتشاف هذه السرطانات غالبًا حتى فوات الأوان؟ هل هناك علامات تحذيرية يمكننا الانتباه إليها؟

عسر الهضم وحموضة المعدة والانتفاخ

يعاني معظم الناس من هذه الأعراض من حين لآخر، ولا بأس من تجاهلها ومع ذلك، فإن الأعراض المستمرة التي لا تختفي قد تكون علامة على شيء أكثر خطورة.

الانزعاج أو الألم في البطن

إن آلام البطن أو الانزعاج العرضي أمر شائع ولا ينبغي أن يكون سبباً للقلق. ومع ذلك، عندما يكون هذا مستمراً ومتزايداً ومرتبطاً بأعراض أخرى، يجب عليك طلب رأي طبي.

الغثيان والقيء

في حين أن الغثيان والقيء يمكن أن يحدثا بسبب أسباب مختلفة مثل الطعام غير المرغوب فيه، لا ينبغي تجاهل النوبات المتكررة من الغثيان والقىء إذا كنت تعاني من هذه الأعراض بانتظام، وخاصة إذا كانت مصحوبة بعلامات أخرى، فمن المهم استشارة الطبيب.

فقدان الشهية

يمكن أن يكون الانخفاض المفاجئ والكبير في الشهية مؤشراً خفياً لأمراض خطيرة إذا وجدت نفسك تشعر بالشبع بعد تناول كميات صغيرة فقط، فقد يشير هذا إلى مشكلة أساسية تحتاج إلى الاهتمام.

فقدان الوزن غير المبرر

غالبًا ما يكون فقدان الوزن غير المقصود مثيراً للقلق ويمكن أن يشير إلى مشكلة صحية خطيرة، إذا كنت تفقد الوزن دون محاولة - وخاصة إذا حدث ذلك جنبًا إلى جنب مع أعراض أخرى - فمن الضروري طلب المشورة الطبية.

البراز الأسود

يشير البراز الأسود إلى وجود نزيف في الجهاز الهضمي، وعادة ما يكون هذا علامة خطيرة، ويجب عليك استشارة الطبيب على الفور، وتذكر أن بعض الأدوية، مثل أقراص الحديد، وبعض الأطعمة يمكن أن تسبب أيضًا برازًا أسود.

انخفاض الهيموجلوبين (فقر الدم)

يمكن أن يكون فقر الدم بسبب أسباب مختلفة، وسرطان المعدة هو أحدها. إذا تم اكتشاف إصابتك بانخفاض الهيموجلوبين، فقم بإجراء فحص لمعرفة السبب.

