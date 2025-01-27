مواعيد قطارات خط القاهرة - أسوان والإسكندرية - أسوان اليوم الإثنين 27 يناير

ويقدم الخليج 365 قائمة بمواعيد القطارات المكيفة والقطارات الروسية العادية التى تعمل على خط (القاهرة - أسوان، والعكس) والإسكندرية أسوان والعكس، ومواعيد قيامها، والتى تستلزم الحجز المسبق قبل استقلالها.

القاهرة - سامية سيد - يعد القطار أفضل وسيلة للسفر لـ محافظات الصعيد، خاصة أنه يوفر الراحة فى المسافات الطويلة، ويفضل الكثير السفر بالقطارات لهذا السبب، خاصة الركاب على خط الصعيد.

محمد يوسف

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