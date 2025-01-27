شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف إجراءات نقل الوصاية والمستندات اللازم تقديمها أمام المحكمة والان مع تفاصيل الخبر

يختص المجلس الحسبي في مسائل الولاية الشرعية وأحوال الوصاية والحجر بمحل المتوفي، ويقضي بالعقوبات التأديبية على الأوصياء الذين يعملون على عدم تنفيذ قراراتها أو لا يراعون الواجبات التي فرضتها عليهم القوانين .

خلال السطور التالية نرصد أبرز الإجراءات القانونية التي يجب اتباعها لنقل الوصاية .

-يشترط على الشخص الذي يتقدم بطلب نقل الوصاية قبل مقاضاة القاصر وله الحق في البث في شئون القاصر.

-إذا لم يمت الجد يجب عليه تقديم قرار لتولي الوصاية من الجد.

-إذا توفى الجد عليه تقديم شهادة وفاة في حالة الوفاة وشهادة ميلاد قاصر للحصول على حق الوصاية.

- تشمل المستندات التقدم بطلب إلى النيابة العامة، وتقديم نسخة من قرار الوصاية الصادر مسبقا لمقدم الطلب.

-يجب عليك تقديم نسخة من بيان إشعار الميراث، ورقم البطاقة الشخصية للقاصر ونسخة من شهادة ميلاد مقدم الطلب للقاصر، وتقديم شهادة وفاة.

- يشترط أن يكون للشخص الذي يتقدم بطلب الوصاية على قاصر له حق الوصاية للتتصرف نيابة عنه.

-يشترط أن يحصل ولي الأمر على تنازل عن الوصاية للقاصر من جد القاصر ، ويجب أن يمثل جد القاصر أمام محكمة الأسرة للتنازل عن حق الوصاية.

- تقديم جميع المستندات اللازمة لإثبات ملكية الشخص المتوفى الذي يحق للقاصر الحصول عليه ويتم استخراج قرار الوصي بعد بضعة أيام من تاريخ تقديم طلب الوصاية.