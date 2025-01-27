شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام عبرى: بدء انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلى من محور نتساريم فى قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وسائل إعلام عبرية فجر الإثنين، بدء انسحاب قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي من محور نتساريم فى قطاع غزة.

نشر المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي إعلان عاجل إلى سكان قطاع غزة بناء على الاتفاق الذى تم التوصل اليه برعاية الوسطاء ، مؤكدا أن سيسمح بعودة السكان مشيًا على الأقدام الى شمال قطاع غزة عبر طريق نتساريم ومن خلال شارع الرشيد (طريق البحر) اعتبارًا من الساعة ⁦ 07:00⁩ صباح الاثنين.

‏أكد جيش الاحتلال في بيانه انه سيسمح بالانتقال بالمركبات إلى شمال القطاع بعد الفحص عن طريق صلاح الدين من الساعة ⁦ 09:00⁩ صباح الاثنين.

‏واضاف جيش الاحتلال: نقل المسلحين أو نقل الأسلحة عبر هذه الطرق إلى شمال قطاع غزة سيعتبر خرقًا للاتفاق. لا تتعاونوا مع أي جهة إرهابية قد تحاول استغلالكم لنقل الأسلحة أو المواد المحظورة

‏وحذر جيش الاحتلال الاسرائيلي الاقتراب إلى قوات جيش الاحتلال في كل أماكن انتشارها وتمركزها.

‏واختتم البيان بالقول: في منطقة جنوب القطاع يحظر الاقتراب إلى كافة مناطق تمركز القوات … في المنطقة البحرية على طول القطاع نحذر من ممارسة السباحة والصيد والغوص والدخول إلى البحر في الأيام المقبلة.

‏وحذر الاحتلال من ممنوع التوجه نحو الأراضي الاسرائيلية والاقتراب إلى المنطقة العازلة.