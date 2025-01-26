شكرا لقرائتكم خبر عن أجواء إبداعية.. "مسيرة الأمم" تستعرض ثقافات عالمية في حي السفارات والان نبدء بالتفاصيل

فعالية "مسيرة الأمم"

الدمام - شريف احمد - نظّمت الهيئة الملكية لمدينة الرياض ممثلة بمكتب حي السفارات مساء أمس ، فعالية "مسيرة الأمم"؛ بهدف تسليط الضوء على الجانب الثقافي للدول المختلفة، وتعزيز قيم التعاون والتواصل بين الشعوب.وشهدت الفعالية حضورًا لافتًا من سكان الحي، وزواره، الذين تفاعلوا مع العروض المتنوِّعة في أجواء مفعمة بالفرح والبهجة.وكان لتنوع فقرات وعروض الفعالية دور كبير في جذب اهتمام الجماهير، التي توافدت بكثافة لمتابعتها والاستمتاع بمجموعة الأنشطة والعروض الفنية التي قدمت في مسيرات استعراضية، وعروض مسرحية، وفقرات فنية، لاسيما مع الفعاليات المصاحبة، على غرار الأركان المخصَّصة لتقديم الوجبات والأطعمة، والمعرض الفني الذي اشتمل على أعمال إبداعية عديدة، وسط جملة من العروض موزعة على الشاشات، منها استعراض ثقافات وتاريخ المعالم من مدن عالمية.والأطفال الحضور كانوا على موعد مع برنامج ترفيهي منوع، عاشوا خلاله لحظات مميزة، وذلك في ركن ترفيهي خاص بهم، قُدّمت فيه عدة فقرات ترفيهية وتثقيفية، وأنشطة مبتكرة.