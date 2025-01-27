شكرا لقرائتكم خبر عن تدني مدى الرؤية.. ضباب متباين الشدة على أجزاء من 9 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - نبهفي تقريره عنمن ضباب متباين الشدة على أجزاء من 9 مناطق، خلال ساعات الصباح الباكر اليوم الاثنين، تستمر حتى الساعة 8 صباحًا في بعض الأماكن، وحتى 9 صباحًا على أماكن أخرى.وتشمل التأثيرات المصاحبة تدني مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات على أماكن الضباب الكثيف، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1 – 3) كيلومترات على أماكن الضباب المتوسط، وانعدام مدى الرؤية الأفقية كيلومتر واحد أو أقل على أماكن الضباب الكثيف.المنطقة الشرقية: الجبيل والخبر والدمام والظهران والقطيف ورأس تنورة والخفجي والنعيرية وحفر الباطن وقرية العليا والأحساء والعديد وبقيق.الرياض: الدوادمي والرين والقويعية وعفيف والزلفي والغاط والمجمعة وثادق وشقراء ومرات والدرعية والعاصمة الرياض والمزاحمية وحريملاء ورماح وضرما والزلفي والغاط والمجمعة وثادق وشقراء ومرات.مكة المكرمة: الشفا والهدا والطائف وأضم وميسان وبني يزيد والشعيبة والليث والعرضيات.المدينة المنورة: الحناكية والمهد ووادي الفرع.حائل: الحائط والسليمي والشملي والشنان والغزالة وبقعاء وحائل وسميراء وموقق.عسير: النماص وبلقرن وتنومة والأمواه والعرين وبيشة وتثليث وطريب وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب.القصيم: الأسياح والبدائع والبكيرية والثامرية والخبراء والرس والشماسية والعمار والفوارة والمذنب والنبهانية وبريدة ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور وعنيزة وعيون الجواء.جازان: الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب.الباحة: العقيق والقرى والمندق والباحة وبلجرشي وبني يزيد.توقعفي تقريره عن، أمطارًا خفيفة وضبابًا على أجزاء من المنطقة الشرقية خلال ساعات الصباح الباكر من يوم الاثنين.ويتوقع المركز انتشار الضباب على الجبيل والخبر والدمام والظهران والقطيف ورأس تنورة والخفجي والنعيرية وحفر الباطن وقرية العليا والأحساء والعديد وبقيق.وتبدأ الظاهرة الساعة 1 صباحًا، ويستمر حتى الساعة 9 من صباح الاثنين.وتتمثل التأثيرات المصاحبة في شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1 – 3) كيلومترات.تشهد بعض مدن الشرقية أمطارًا خفيفة، تبدأ الساعة 1 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 11 صباحًا.ويشمل التنبيه الجبيل والخبر والدمام والظهران والقطيف ورأس تنورة والأحساء والعديد وبقيق.ويُصاحب الأمطار الخفيفة رياح نشطة، وتدني مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.تشهد حفر الباطن أمطارًا متوسطة حتى الساعة 11 من صباح الاثنين.وتشمل التأثيرات المصاحبة رياحًا شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.